Фитнес-блогерша показала, как выглядят Insta-девушки, когда не втягивают живот

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Фитнес-блогерша показала, как выглядят Insta-девушки, когда не втягивают живот

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Фото: © Instagram/fitfenji

Австралийка Фенелла Скарлетт Маккол устала от идеальных тел, которыми девушки хвастаются в "Инстаграме". На своём примере она показала, как выглядит отличное тело, когда его обладательница не стремится произвести на кого-то впечатление. Пользователи поддержали смелую девушку и поставили разоблачительному фото больше 30 тысяч лайков.

На своей странице в "Инстаграме" Фенелла рассказала, как сильно ей надоели фотографии идеальных тел и истерики при виде небольшого женского животика. Девушка уверена, что честность по отношению к себе и окружающим куда важнее, чем постоянно втянутый идеальный живот.

Вы знаете, что действительно привлекает? Реальные люди. Люди, у которых есть сердце, которые используют его для любви и сострадания. Люди, которые не оправдываются за свои КРАСИВЕЙШИЕ несовершенства. Люди, которые являются настоящими, уязвимыми и честными!

Фенелла Скарлетт Маккол

Пользователи "Инстаграма" поддержали смелый поступок Фенеллы и согласились, что интернет-ложь уже давно всем надоела.

А у кого нет живота? Все эти знаменитости просто втягивают его на некоторое время и снимаются в самых удачных ракурсах

Подписчик Фенеллы Маккол

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