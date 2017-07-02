Фитнес-блогерша показала, как выглядят Insta-девушки, когда не втягивают живот

Австралийка Фенелла Скарлетт Маккол устала от идеальных тел, которыми девушки хвастаются в "Инстаграме". На своём примере она показала, как выглядит отличное тело, когда его обладательница не стремится произвести на кого-то впечатление. Пользователи поддержали смелую девушку и поставили разоблачительному фото больше 30 тысяч лайков.

На своей странице в "Инстаграме" Фенелла рассказала, как сильно ей надоели фотографии идеальных тел и истерики при виде небольшого женского животика. Девушка уверена, что честность по отношению к себе и окружающим куда важнее, чем постоянно втянутый идеальный живот.

Публикация от Fenella Scarlett McCall (@fitfenji) Июн 16 2017 в 4:16 PDT

Вы знаете, что действительно привлекает? Реальные люди. Люди, у которых есть сердце, которые используют его для любви и сострадания. Люди, которые не оправдываются за свои КРАСИВЕЙШИЕ несовершенства. Люди, которые являются настоящими, уязвимыми и честными! Фенелла Скарлетт Маккол

Публикация от Fenella Scarlett McCall (@fitfenji) Июн 22 2017 в 3:59 PDT

Пользователи "Инстаграма" поддержали смелый поступок Фенеллы и согласились, что интернет-ложь уже давно всем надоела.