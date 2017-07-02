Фитнес-блогерша показала, как выглядят Insta-девушки, когда не втягивают живот

На своей странице в "Инстаграме" Фенелла рассказала, как сильно ей надоели фотографии идеальных тел и истерики при виде небольшого женского животика. Девушка уверена, что честность по отношению к себе и окружающим куда важнее, чем постоянно втянутый идеальный живот.
Вы знаете, что действительно привлекает? Реальные люди. Люди, у которых есть сердце, которые используют его для любви и сострадания. Люди, которые не оправдываются за свои КРАСИВЕЙШИЕ несовершенства. Люди, которые являются настоящими, уязвимыми и честными!
Фенелла Скарлетт Маккол
Пользователи "Инстаграма" поддержали смелый поступок Фенеллы и согласились, что интернет-ложь уже давно всем надоела.
А у кого нет живота? Все эти знаменитости просто втягивают его на некоторое время и снимаются в самых удачных ракурсах
Подписчик Фенеллы Маккол
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