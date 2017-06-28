После пожара женщина перенесла 100 операций и 40 лет заточения

Женщина со 100 операциями впервые показалась на люди спустя 40 лет после пожара, который сжёг её лицо.

Тереза Вандермир-Диль родилась в городе Эшвилл, штат Северная Каролина. Но в один из дней 1976 года пятилетняя девочка проснулась в настоящем кошмаре: дом, в котором она жила, был объят пламенем, но ребёнок не мог выбраться из своей комнаты. К счастью, на помощь подоспел её дядя, который спас сильно обгоревшую девочку и её маму за секунды до того, как дом рухнул. Позже полиция выяснит, что пожар был преднамеренным, но виновников так и не удастся найти, сообщает Mirror.

После месяцев реабилитации Тереза вернулась к своей маме, но пробыла у неё недолго — женщина сильно пила, поэтому служба опеки приняла решение забрать ребёнка. Только в 13 лет девочка нашла новую семью, но Тереза всё равно ненавидела свою жизнь. В 1992 году она впервые попробовала покончить жизнь самоубийством.

Когда я смотрела в зеркало, то кричала от ужаса. Я не была той красивой девочкой, какой себя помнила до пожара. Я чувствовала себя монстром Тереза Вандермир-Диль

Ожоги третьей степени были на 65% её кожи, и женщина пережила более 100 операций, чтобы заново сделать себе лицо, которое полностью сжёг огонь. 40 лет она жила в заточении, чтобы никто не видел её изуродованное тело. Сейчас Терезе 46 лет. Она рассказывает, что полюбить себя ей помог муж, трое их прекрасных детей и вера.

Теперь шрамы напоминают мне каждое утро, что я жива, что я прошла в буквальном смысле через огонь. Сейчас я не стесняюсь показывать свои шрамы, ведь они — моя гордость Тереза Вандермир-Диль

Тереза призналась, что считает свои шрамы благословением, потому что без них она бы не стала тем, кем сейчас является.