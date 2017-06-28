Родившая здорового ребёнка: Врачи говорили "Аборт", а в Facebook писали "Рожай"

31-летняя Люси Джонс из Уэльса носила долгожданного сына, когда на 18-й неделе беременности у неё отошли воды. После этого врачи сказали женщине, что её ребёнок обязательно родится мёртвым или тяжелобольным. Специалисты убеждали Люси сделать аборт, но будущая мать послушала не врачей, а советы на "Фейсбуке" и сумела выносить здорового малыша.

Когда врачи посоветовали Люси Джонс прервать беременность на 18-й неделе, женщина пришла в ужас. Специалисты утверждали, что после отхода вод Люси не сможет выносить здорового ребёнка — он обязательно родится тяжелобольным или мёртвым.

Публикация от @nebesnyphoenix Июн 27 2017 в 8:38 PDT

Отчаявшаяся будущая мать уже начала готовиться к похоронам нерождённого ребёнка, но решила всё-таки спросить совета на "Фейсбуке". Там ей подсказали начать делать уколы стероидов, и Люси последовала этому совету. Несмотря на это, она не прекратила подготовку к похоронам, ведь врачи оставляли её сыну всего 1 шанс из 100.

Публикация от @nebesnyphoenix Июн 27 2017 в 8:38 PDT

Совет, который мне дали на "Фейсбуке", привёл меня к мысли, что шанс всё-таки есть. Но в пользу врачей говорила статистика, поэтому я старалась быть реалисткой

Публикация от @nebesnyphoenix Июн 27 2017 в 8:38 PDT

Кесарево сечение было назначено на 35-ю неделю беременности, и всё это время Люси не переставала верить в лучшее, но готовиться к худшему. И даже когда её сын Джош появился на свет, она не была уверена, что он в норме. Однако тревоги оказались напрасными — мальчик родился совершенно здоровым.

Публикация от @nebesnyphoenix Июн 27 2017 в 8:39 PDT