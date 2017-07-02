Модель сделала больше ста операций, чтобы стать похожей на героиню комикса

Модель, одержимая пластическими операциями, делает всё, чтобы стать похожей на супергероиню из комиксов. В этот раз она пережила процедуру, во время которой ей пришлось сломать подбородок, чтобы он стал более острым.

Пикси Фокс, известная своей любовью к пластической хирургии, отправилась в Сеул, чтобы там ей сделали опасную операцию, в ходе которой ей пришлось сломать и собрать заново челюсть и подбородок, чтобы изменить форму лица. В данный момент она работает над серией книг о собственной супергероине, которая, по её мнению, должна переманить аудиторию "Чудо-женщины".

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 27 2017 в 8:23 PDT

Пикси Фокс очень хотелось выглядеть как придуманная ею героиня, и поэтому она решила переделать лицо, чтобы оно выглядело миниатюрней, а глаза на его фоне выглядели большими. Это была очень рискованная операция, поскольку в этой зоне проходит множество жизненно важных нервов.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 27 2017 в 8:25 PDT

Девушка призналась, что это была самая тяжёлая операция из тех, что ей пришлось пережить, поскольку она требовала массы приготовлений, а остальные давались ей легко, и делала она их довольно часто. Впервые Пикси Фокс легла под нож в 2011 году, и с тех пор сделала четыре операции по увеличению груди, две липосакции, несколько подтяжек лица и ягодиц, а также операцию по изменению цвета глаз.

Я подсела после первой операции. Для меня это было похоже на приключение и создание своего тела таким, каким этого хочет моя фантазия Пикси Фокс

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 27 2017 в 8:25 PDT

Девушка говорит, что операции помогли ей стать такой же хорошей снаружи, какой она чувствует себя внутри. Пока Пикси Фокс приходит в себя после последней операции, она мечтает о том, что скоро выйдет комикс с её участием, который впоследствии превратится в кассовый голливудский фильм.