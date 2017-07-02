Модель сделала больше ста операций, чтобы стать похожей на героиню комикса

Пикси Фокс, известная своей любовью к пластической хирургии, отправилась в Сеул, чтобы там ей сделали опасную операцию, в ходе которой ей пришлось сломать и собрать заново челюсть и подбородок, чтобы изменить форму лица. В данный момент она работает над серией книг о собственной супергероине, которая, по её мнению, должна переманить аудиторию "Чудо-женщины".
Пикси Фокс очень хотелось выглядеть как придуманная ею героиня, и поэтому она решила переделать лицо, чтобы оно выглядело миниатюрней, а глаза на его фоне выглядели большими. Это была очень рискованная операция, поскольку в этой зоне проходит множество жизненно важных нервов.
Девушка призналась, что это была самая тяжёлая операция из тех, что ей пришлось пережить, поскольку она требовала массы приготовлений, а остальные давались ей легко, и делала она их довольно часто. Впервые Пикси Фокс легла под нож в 2011 году, и с тех пор сделала четыре операции по увеличению груди, две липосакции, несколько подтяжек лица и ягодиц, а также операцию по изменению цвета глаз.
Я подсела после первой операции. Для меня это было похоже на приключение и создание своего тела таким, каким этого хочет моя фантазия
Пикси Фокс
Девушка говорит, что операции помогли ей стать такой же хорошей снаружи, какой она чувствует себя внутри. Пока Пикси Фокс приходит в себя после последней операции, она мечтает о том, что скоро выйдет комикс с её участием, который впоследствии превратится в кассовый голливудский фильм.
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