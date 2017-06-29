Огнеборцы из Манчестера попались во время свингер-вечеринки в пожарной машине

На сайт свингеров в Манчестере попало фото пары, которая занимается сексом в служебной машине. Сотрудники пожарной службы пришли в бешенство, опознав на секс-снимках своё авто.

Спасатели разыскивают как минимум троих человек, которые причастны к секс-скандалу. Как предполагается, двое из них предавались любовным утехам в машине, а третий снимал всё на фото.

Пара занялась сексом в пожарной машине и разместила фото на свингер-сайте Фото: The Sun

Как сообщает The Sun, на снимках у пары можно увидеть униформу и оборудование пожарных. Спасатели уверены, что так машину "осквернили" их коллеги.

Взбешённые коллеги считают неприемлемым такое использование спасательного оборудования и обещают их разыскать Фото: The Sun

Кто именно опубликовал снимки, пока неизвестно, но сообщается, что у него на аватарке фото в пожарной форме. Мужчина стоит спиной. Автор пишет, что у него атлетичное телосложение, есть татуировки на теле. Он ищет партнёрш в возрасте от 18 до 60 лет для "взрослых вечеринок, с завязанными глазами, для группового секса".