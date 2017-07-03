Романтичные фотографии пары, прожившей вместе 70 лет, стали вирусными в Facebook

Дональд и Олли Кинг прожили в браке 68 лет, и внучка решила заранее подготовить подарок к их юбилею — она заказала романтическую фотосессию для бабушки и дедушки. Любовь пожилой пары так восхитила фотографа Пейдж Франклин, что девушка не сдержалась и выложила снимки в "Фейсбук", где они собрали больше 25 тысяч лайков.

Дональд и Олли Кинг познакомились больше 70 лет назад. В то время Дональд работал пастором, а Олли — швеёй, но вот уже больше 30 лет они вместе живут на ферме. Фотосессию для любящей пары заказала внучка, решившая сделать старикам необычный подарок на годовщину. Фотограф Пейдж Франклин осталась в восторге от своих пожилых клиентов и посвятила паре пост в "Фейсбуке". Пользователи соцсети разделили восторг Пейдж — публикацией поделились больше 4 тысяч раз. Это был один из тех моментов, благодаря которым я понимаю, что действительно люблю свою работу Пейдж Франклин Пейдж рассказала, что у Дональда и Олли есть трое взрослых детей и они по-прежнему счастливы вместе. Девушка мечтает, чтобы в её жизни случилась такая же большая любовь. Я попросила Дональда сказать, что ему нравится в Олли больше всего. Он ответил, что не может назвать какое-то одно качество, ведь она просто потрясающая Пейдж Франклин