Романтичные фотографии пары, прожившей вместе 70 лет, стали вирусными в Facebook

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Романтичные фотографии пары, прожившей вместе 70 лет, стали вирусными в Facebook

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Фото © Facebook/Love What Matters

Дональд и Олли Кинг прожили в браке 68 лет, и внучка решила заранее подготовить подарок к их юбилею — она заказала романтическую фотосессию для бабушки и дедушки. Любовь пожилой пары так восхитила фотографа Пейдж Франклин, что девушка не сдержалась и выложила снимки в "Фейсбук", где они собрали больше 25 тысяч лайков.

Дональд и Олли Кинг познакомились больше 70 лет назад. В то время Дональд работал пастором, а Олли — швеёй, но вот уже больше 30 лет они вместе живут на ферме.

Фотосессию для любящей пары заказала внучка, решившая сделать старикам необычный подарок на годовщину.

Фотограф Пейдж Франклин осталась в восторге от своих пожилых клиентов и посвятила паре пост в "Фейсбуке". Пользователи соцсети разделили восторг Пейдж — публикацией поделились больше 4 тысяч раз.

Это был один из тех моментов, благодаря которым я понимаю, что действительно люблю свою работу

Пейдж Франклин

Пейдж рассказала, что у Дональда и Олли есть трое взрослых детей и они по-прежнему счастливы вместе. Девушка мечтает, чтобы в её жизни случилась такая же большая любовь.

Я попросила Дональда сказать, что ему нравится в Олли больше всего. Он ответил, что не может назвать какое-то одно качество, ведь она просто потрясающая

Пейдж Франклин

Автор:
Татьяна Кондратьева
ТК
Татьяна Кондратьева
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