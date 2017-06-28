Девушка-снайпер из Сирии избежала шальной пули и рассмеялась в лицо смерти

Этот видеоролик сегодня увидели миллионы людей, и даже те, кто далёк от политики и ведения войн. Никто не остался равнодушным, увидев, как бесстрашная девушка-снайпер буквально рассмеялась в лицо своей смерти.

Видео было снято в сирийском городе Эр-Ракка, в котором не прекращаются ожесточённые бои с террористами. Главная героиня видео — снайпер из отряда женской самообороны, который был создан в Сирийском Курдистане в 2012 году. На видео девушка делает выстрел из винтовки по террористам запрещённой в России организации ИГИЛ, а спустя несколько мгновений над её головой проносится вражеская пуля.

Выстрел просвистел буквально в нескольких сантиметрах от головы ополченки, но на её лице не видно и тени страха, даже наоборот — она начинает улыбаться и смеяться, несмотря на то что могла быть уже мертва. Пользователи Сети не скрывают своего восхищения мужеством девушки. Важно отметить тот факт, что сирийские женщины сильно ограничены в правах, а женский отряд являет собой пример двойной отваги.