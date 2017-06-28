Филиппинцев, которые поют гимн страны недостаточно усердно, оштрафуют на $2 тыс.

Филиппинских граждан, которые поют гимн страны недостаточно эмоционально, могут начать штрафовать. Согласно новому законопроекту, который уже одобрен палатой представителей, исполнять национальную песню должен каждый и с большим усердием. В противном случае провинившимся грозит штраф около $2 тыс., сообщает Inquirer.
Все граждане должны стоять по стойке смирно и лицом ко флагу или к дирижёру во время исполнения песни. Исключение составляют только те, кто не может петь гимн по религиозным убеждениям, но даже они обязаны стоять в этот момент.
На Филиппинах гимн играет во многих случаях: перед показом фильма в кинотеатре, во время включения и выключения телевещания
Фото © REUTERS/Erik De Castro
Но это не единственная страна, которая установила строгие правила, когда дело касается национального гимна. В Индии в прошлом году поставили по всей стране кинотеатры, чтобы там играл гимн. При этом местные жители также обязаны вставать в знак уважения к государству.
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