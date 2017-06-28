Филиппинцев, которые поют гимн страны недостаточно усердно, оштрафуют на $2 тыс.

Согласно новому законопроекту, граждане обязаны исполнять гимн по стойке смирно.

Филиппинских граждан, которые поют гимн страны недостаточно эмоционально, могут начать штрафовать. Согласно новому законопроекту, который уже одобрен палатой представителей, исполнять национальную песню должен каждый и с большим усердием. В противном случае провинившимся грозит штраф около $2 тыс., сообщает Inquirer.

Все граждане должны стоять по стойке смирно и лицом ко флагу или к дирижёру во время исполнения песни. Исключение составляют только те, кто не может петь гимн по религиозным убеждениям, но даже они обязаны стоять в этот момент.

На Филиппинах гимн играет во многих случаях: перед показом фильма в кинотеатре, во время включения и выключения телевещания Фото © REUTERS/Erik De Castro

Но это не единственная страна, которая установила строгие правила, когда дело касается национального гимна. В Индии в прошлом году поставили по всей стране кинотеатры, чтобы там играл гимн. При этом местные жители также обязаны вставать в знак уважения к государству.