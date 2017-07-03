17 самых первых фотографий котов, сделанных ещё в XIX веке

В начале 1870-х годов британский фотограф-портретист Гарри Пойнтер создал серию фотоснимков котов под названием "Коты Брайтона". Он устраивал кошек перед камерой в необычных позах, изображающих деятельность человека. Вскоре Пойнтер понял, что его работы можно превратить в более полезный товар, и придумал к каждой карточке размером 6 на 10 сантиметров подпись. В результате получились очень забавные открытки.

1. Самый первый снимок кота в истории 2. Портрет фотографа Гарри Пойнтера с тремя кошками "Питомцы Пойнтера" 3. Две кошки позируют на расписной лейке 4. "Фотограф" 5. Фирменная карточка фотографа 6. "С Новым годом" 7. "Комплименты на все времена" 8. "С Новым годом" 9. "Принесите обед Бетси" 10. "Пятичасовой чай" 11. Два котёнка забрались на старый кожаный ботинок 12. "Шах" 13. "Счастливые мгновения" 14. " С Новым годом" 15. "Мисс Табби на катке" 16. "Трио на катке в Брайтоне" 17. "Очень много радостных событий дня"