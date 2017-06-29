Почему Бруклин переходит на "крафтовое" электричество

Когда Майкл Гуэрра, брокер по недвижимости из Бруклина, во время ремонта дома в 2012 году установил на крыше 24 солнечные панели (максимальное количество, предписанное законом штата), всё, о чём он думал, — это сэкономить на оплате электричества. Он не подозревал, что станет участником энергетического эксперимента, который приблизит будущее.

Майкл признался, что хотел установить солнечные панели с тех пор, как Джимми Картер был президентом. Он осуществил своё желание в 2012 году, а спустя четыре года в его дверь постучали. Некто, кто представился Сашей Сантьяго, рассказал, что увидел его крышу с помощью карт Google Earth и решил нанести ему визит. Как оказалось, он является представителем компании LO3 Energy, которая предлагает ему стать "мини-электростанцией" и продавать энергию, вырабатываемую его солнечными батареями, соседям.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 28 2017 в 3:47 PDT

Мужчины ударили по рукам — и эксперимент начался. Владельцы домов с солнечными панелями на одной стороне улицы поставляли электричество соседям по другую сторону дороги. Поскольку такая деятельность не соответствует законодательству Нью-Йорка и государство обязано выступать посредником при передаче энергии, компания LO3 разработала мобильное приложение, с помощью которого соседи оставляли бы "заказы" на энергию друг другу.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 28 2017 в 3:47 PDT

По словам Саши Сантьяго, эта система и есть блокчейн, о котором все вокруг говорят. Это процесс безопасного обмена информацией, который может осуществляться с помощью биткоинов. Это позволяет людям торговать друг с другом напрямую — без третьего лица, стоящего между ними, — сохраняя целостность транзакции.

В этом плане Бруклин — это взгляд в будущее. Это Uber, это Airbnb, это 21-й век Саша Сантьяго

Компания LO3 образовалась в 2012 году как аналитический центр, и уже тогда эксперты поняли, что блокчейн идеально подходит для создания энергетических рынков. Продажа и покупка малых объёмов электроэнергии позволяет контролировать объём и мощность поставляемого продукта в соответствии с запросами клиента.

Идея состоит не в том, что более богатые люди продают электричество более бедным, а в том, что всё общество будет представлять собой энергетический рынок и потребитель может выбирать электроэнергию на свой "вкус" и кошелёк. Создатели этой идеи поняли, что общество стало "экологически сознательным", поэтому установка солнечных панелей не является чем-то из ряда вон выходящим.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 28 2017 в 3:48 PDT

В этом плане Бруклин стал уникальным опытным полем — город представлен различными архитектурными формами разной этажности и, несмотря на это, прошёл боевое крещение солнечными панелями. Когда Нью-Йорк накрыл ураган, многие высотные здания остались без электричества, поэтому, например, инвалиды-колясочники не могли пользоваться лифтами. А те, кто обезопасил себя солнечными батареями, продолжали потреблять электричество.

Технология уже прошла пилотные тесты, полномасштабную версию проекта планируется запустить в конце этого года. На следующем этапе проекта будет задействовано около 300 хозяйств и домашних предприятий — они уже подписали своё согласие. Генерировать энергию для них будут 50 "домашних" станций, и все, кроме одной (ветряная мельница), потребляют солнечную энергию.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 28 2017 в 3:48 PDT

Такая сеть выделяет 1,5 мегаватта, что может обеспечить светом примерно 1,5 тысячи домов. Да, для Бруклина с населением три миллиона человек это мало, но программа не намерена занять целую нишу электроснабжения, а лишь предлагает альтернативу.