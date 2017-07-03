Девушка, которую дразнили из-за огромных родинок, планирует стать мисс Вселенная

Эвиту Делмундо из Малайзии с детства дразнили монстром и печеньем с шоколадом из-за огромных и местами волосатых родинок, покрывающих её лицо и тело. Несмотря на это, девушка сумела принять свою внешность и теперь хочет представлять страну на конкурсе "Мисс Вселенная".

Публикация от Ave Evita Patcey Delmundo (@evita_delmundo) Июн 19 2017 в 9:13 PDT

В детстве Эвита Делмундо была грустной и застенчивой девочкой: ровесники издевались над ней из-за множества родинок, покрывающих её тело. Со временем Эвита научилась петь и играть на гитаре и стала весьма популярной девушкой, однако родинки по-прежнему мешали ей жить.

Публикация от Ave Evita Patcey Delmundo (@evita_delmundo) Июн 23 2017 в 9:19 PDT

В 16 лет девушка обратилась к врачам и выяснила, что в её случае удаление родинок может привести к проблемам со здоровьем. Эвита решила не подвергать себя риску и принять тело, которое подарила ей природа.

Публикация от Ave Evita Patcey Delmundo (@evita_delmundo) Июн 27 2017 в 3:00 PDT

17 июня Эвита приняла участие в кастинге "Мисс Вселенная" — 20-летняя девушка хочет представлять свою страну на мировом уровне. И вне зависимости от результата Эвита планирует продолжать участвовать в конкурсах красоты.

Публикация от Ave Evita Patcey Delmundo (@evita_delmundo) Июн 9 2017 в 6:58 PDT