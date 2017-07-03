Девушка, которую дразнили из-за огромных родинок, планирует стать мисс Вселенная

В детстве Эвита Делмундо была грустной и застенчивой девочкой: ровесники издевались над ней из-за множества родинок, покрывающих её тело. Со временем Эвита научилась петь и играть на гитаре и стала весьма популярной девушкой, однако родинки по-прежнему мешали ей жить.
В 16 лет девушка обратилась к врачам и выяснила, что в её случае удаление родинок может привести к проблемам со здоровьем. Эвита решила не подвергать себя риску и принять тело, которое подарила ей природа.
17 июня Эвита приняла участие в кастинге "Мисс Вселенная" — 20-летняя девушка хочет представлять свою страну на мировом уровне. И вне зависимости от результата Эвита планирует продолжать участвовать в конкурсах красоты.
Я научилась принимать мои родинки и любить себя. Теперь я достаточно уверена в себе, чтобы показать свою уникальность всем
Эвита Делмундо
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