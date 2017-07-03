Девушка, которую дразнили из-за огромных родинок, планирует стать мисс Вселенная

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Девушка, которую дразнили из-за огромных родинок, планирует стать мисс Вселенная

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Фото: © Instagram/evita_delmundo

Эвиту Делмундо из Малайзии с детства дразнили монстром и печеньем с шоколадом из-за огромных и местами волосатых родинок, покрывающих её лицо и тело. Несмотря на это, девушка сумела принять свою внешность и теперь хочет представлять страну на конкурсе "Мисс Вселенная".

В детстве Эвита Делмундо была грустной и застенчивой девочкой: ровесники издевались над ней из-за множества родинок, покрывающих её тело. Со временем Эвита научилась петь и играть на гитаре и стала весьма популярной девушкой, однако родинки по-прежнему мешали ей жить.

В 16 лет девушка обратилась к врачам и выяснила, что в её случае удаление родинок может привести к проблемам со здоровьем. Эвита решила не подвергать себя риску и принять тело, которое подарила ей природа.

17 июня Эвита приняла участие в кастинге "Мисс Вселенная" — 20-летняя девушка хочет представлять свою страну на мировом уровне. И вне зависимости от результата Эвита планирует продолжать участвовать в конкурсах красоты.

Я научилась принимать мои родинки и любить себя. Теперь я достаточно уверена в себе, чтобы показать свою уникальность всем

Эвита Делмундо

Автор:
Татьяна Кондратьева
ТК
Татьяна Кондратьева
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