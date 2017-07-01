Трансгендер, страдавший от сотни оргазмов в день: Смена пола спасла меня от мук

Мужчина, который попал в заголовки сотен газет благодаря редкому и весьма странному заболеванию, наконец-то решил окончить свои муки. Для того чтобы перестать испытывать по сотне неконтролируемых оргазмов каждый день, он сменил пол и теперь спокойно живёт в теле женщины.

Кристина Декер, которая, будучи мужчиной, носила имя Дэйл, жила с редким перманентным расстройством генитального возбуждения (Persistent Genital Arousal Syndrome (или PGAS)). Из-за того что его тело не могло контролировать паховую область, он вынужден был находиться почти всё время дома.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 28 2017 в 4:49 PDT

Всё началось в 2012 году. Когда Кристина ещё была мужчиной, она повредила спинной диск, вставая со стула, и не могла ходить. В панике она вызвала скорую помощь и, пока её везли в больницу, неожиданно испытала пять оргазмов. Врачи не могли понять, в чём дело, ведь они никогда не сталкивались с таким ранее. На следующий день она испытала целых 236 оргазмов, а постоянные спазмы вызвали у неё агонию в тазовой области.

Кристине был поставлен диагноз "перманентное расстройство генитального возбуждения", и она сразу же начала бегать по врачам, чтобы избавиться от этого ужаса. Масла в огонь подлил тот факт, что многие люди, в том числе и близкие, начали смеяться над ней, не понимая её страданий.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 28 2017 в 4:49 PDT

В июне 2015 года Дэйл решил покончить со своими страданиями и сделал операцию по смене пола. Он начал консультации с психологом и гормонотерапию, которая постепенно снижает уровень тестостерона в его крови, и теперь живёт под именем Кристина. Смена пола помогла: количество испытываемых за день оргазмов упало с сотни до восьми.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 28 2017 в 4:49 PDT

Сейчас Кристине 40 лет, смена пола не разрушила брак с женой, с которой они вместе уже много лет. По признанию трансгендера, он никогда не чувствовал себя мужчиной, а только жил как мужчина. Сейчас его жизнь встала в нужное русло, и он счастлив как никогда.