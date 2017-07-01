Зачем китайцы лезут на стеклянный мост

В китайской провинции Хунань в 2016 году построили самый длинный стеклянный мост в мире. Некоторые туристы теперь приезжают в страну специально, чтобы на него посмотреть. Некоторые не рассчитывают собственных сил...
- Популярные
- По времени
Подтвердите свой аккаунт, перейдя по ссылке из письма, которое Вы получили при регистрации. Если письмо не пришло проверьте правильность вашего почтового ящика в настройках профиля либо выберите отправить письмо еще раз
Пример описания всплывающего окна
Пожалуйста, используйте эту форму для коррекции ошибок.