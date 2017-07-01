Зачем китайцы лезут на стеклянный мост

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Зачем китайцы лезут на стеклянный мост

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В китайской провинции Хунань в 2016 году построили самый длинный стеклянный мост в мире. Некоторые туристы теперь приезжают в страну специально, чтобы на него посмотреть. Некоторые не рассчитывают собственных сил...
Автор:
АЯ
Андрей Ягужинский
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