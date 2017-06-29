Инстамама запрещает детям пользоваться гаджетами, из-за чего они отстают в школе

Восьмилетнего сына женщины освободили от урока, потому что он не принёс для занятий устройство.

Мать пятерых детей устроила скандал в школе в Галифаксе после того, как её восьмилетнего сына отпустили с урока, потому что он не принёс гаджет для занятий. Дело в том, что 35-летняя Симона Гатели запрещает своим детям пользоваться девайсами до совершеннолетия. По мнению женщины, это развивает в них зависимость от социальных сетей, сообщает Daily Mail.

Симона заметила что-то неладное, когда Честер пришёл домой раньше времени и был сильно расстроен. Мальчик рассказал, что на уроке их тестировали на навыки общения, для чего надо было принести в школу свой гаджет. Честер был единственным, кто пришёл без устройства, поэтому учитель отпустил его домой. Кроме того, по словам женщины, одноклассники издеваются над Честером из-за того, что он не пользуется гаджетами.

Почему они не предоставили никакой альтернативы? В итоге я оказалась под их давлением. Если же они используют гаджеты в учебном процессе, то почему в школе нет запасных устройств на случай, если кто-то потеряет, сломает своё? Симона Гатели

Симона знаменита в социальных сетях как фитнес-блогер. Девушка родила всех своих детей в период с 2006 по 2012 год и в результате набрала 115 кг. Путём усиленных тренировок и правильного питания она смогла сбросить лишний вес и завела успешный блог, где рассказывает секреты похудения и воспитания детей.