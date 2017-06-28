Уоррен Баффетт: Богатые американцы слишком богаты!

В США существует одна большая проблема: в стране очень много денег, но её богачи слишком богаты. Так говорит стоящий на втором месте в списке самых богатых людей в мире предприниматель Уоррен Баффетт.

По данным Forbes, состояние 86-летнего генерального директора инвестиционного дома Berkshire Hathaway оценивается в 75,6 миллиарда долларов. Сам Баффет говорит о том, что из-за таких сумм в наличии у одного человека множество других людей вынуждены себе отказывать в чём-то. Если сравнивать долю богатства "золотой верхушки" США с показателем начала 1980-х годов, то она заметно выросла по отношению к благосостоянию всей страны. Это выражено там даже больше, чем в Китае.

Экономика преуспевает, но у обычных американцев всё плохо Уоррен Баффетт

Несмотря на это, статистика приводит цифры, согласно которым на каждого американца приходится 58 тысяч долларов внутреннего валового продукта. По словам Баффетта, экономическое неравенство людей — это классический пример развивающейся экономики, а она в США стабильно растёт начиная с 2009 года — после рецессии.