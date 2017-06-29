Канадские учёные: Чем хуже память, тем умнее человек

Если ваша память дырявая, словно сито, то вам стоит прочитать этот материал. Учёные из Торонтского университета в Канаде провели исследования, согласно которым люди с плохой памятью могут быть гораздо умнее тех, кто на неё не жалуется.

Способности запоминать мельчайшие детали могут сделать вас лучшим игроком в команде, если вы участвуете в викторине, но, если вы ощущаете, что ваш мозг старается не тратить силы на всякие нюансы, значит, он аккумулирует силы для чего-то большего.

Команда канадских учёных выяснила, что рост количества нейронов в гиппокампе (отделе мозга, отвечающем за память) поощряет забывчивость, освобождая память для более важных деталей. Исследователи говорят, что не стоит восхищаться умственными способностями человека, который помнит, кто выиграл Кубок Стэнли в 1982 году.

Ценная способность мозга — это принимать решения на основе полученного опыта, а не тупое запоминание бесполезных фактов Фото: © EAST NEWS

Давным-давно был проведён известный эксперимент, который показал, что мыши, которым дали лекарство по очищению памяти, повторно нашли выход из лабиринта быстрее, чем те мышки, которые просто запомнили путь.

Это заставляет задуматься. Когда ваш мозг загружен ненужными фактами (пароль от старого аккаунта ICQ или день рождения бывшей девушки, например), он с трудом запоминает новую, необходимую информацию. Наш мозг гораздо хитрее, чем может показаться на первый взгляд: он сохраняет общую картину, а не мельчайшие подробности. То есть мы помним, когда мы ходили в магазин, а не то, что именно мы там покупали.