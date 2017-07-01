Новая мама брошенной чихуа-хуа: Эти нелюди раскормили её так, что она не ходила

Год назад девятилетняя чихуа-хуа Лю-Сил из Питтсбурга весила семь килограммов — примерно в два-три раза больше, чем другие собаки этой породы. Владельцы перекормленной чихуа-хуа выбросили собаку на улицу, где её и нашли сотрудники приюта. Новая хозяйка посадила Лю-Сил на диету, на которой чихуа-хуа удалось сбросить уже почти три килограмма.

Публикация от Lu-Seal the Pig-Seal-Dog (@lusealdog) Июн 26 2017 в 12:46 PDT

Когда Джулия Морли приютила Лю-Сил, собака едва могла ходить из-за огромного для чихуа-хуа веса: она весила больше семи килограммов. Из-за ожирения у собаки развился артрит, на её задних лапах были порваны связки.

Публикация от Lu-Seal the Pig-Seal-Dog (@lusealdog) Июн 20 2017 в 5:47 PDT

Ветеринар составил для Лю-Сил специальную диету и программу тренировок, которая помогла собаке прийти в норму. Конечно, стройняшкой её по-прежнему не назвать, но она точно не испытывает проблем с передвижением.

Публикация от Lu-Seal the Pig-Seal-Dog (@lusealdog) Июн 17 2017 в 11:52 PDT

Лю-Сил принимает прописанные врачом лекарства для лечения суставов и много гуляет. Её путь к правильному весу ещё не завершился, и хозяйка внимательно следит за состоянием своей любимицы.