Новая мама брошенной чихуа-хуа: Эти нелюди раскормили её так, что она не ходила

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Новая мама брошенной чихуа-хуа: Эти нелюди раскормили её так, что она не ходила

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Фото © Instagram/lusealdog

Год назад девятилетняя чихуа-хуа Лю-Сил из Питтсбурга весила семь килограммов — примерно в два-три раза больше, чем другие собаки этой породы. Владельцы перекормленной чихуа-хуа выбросили собаку на улицу, где её и нашли сотрудники приюта. Новая хозяйка посадила Лю-Сил на диету, на которой чихуа-хуа удалось сбросить уже почти три килограмма.

Когда Джулия Морли приютила Лю-Сил, собака едва могла ходить из-за огромного для чихуа-хуа веса: она весила больше семи килограммов. Из-за ожирения у собаки развился артрит, на её задних лапах были порваны связки.

Ветеринар составил для Лю-Сил специальную диету и программу тренировок, которая помогла собаке прийти в норму. Конечно, стройняшкой её по-прежнему не назвать, но она точно не испытывает проблем с передвижением.

Лю-Сил принимает прописанные врачом лекарства для лечения суставов и много гуляет. Её путь к правильному весу ещё не завершился, и хозяйка внимательно следит за состоянием своей любимицы.

Это долгий и трудный путь, но это того стоит!

Джулия Морли

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