Новая мама брошенной чихуа-хуа: Эти нелюди раскормили её так, что она не ходила

Когда Джулия Морли приютила Лю-Сил, собака едва могла ходить из-за огромного для чихуа-хуа веса: она весила больше семи килограммов. Из-за ожирения у собаки развился артрит, на её задних лапах были порваны связки.
Ветеринар составил для Лю-Сил специальную диету и программу тренировок, которая помогла собаке прийти в норму. Конечно, стройняшкой её по-прежнему не назвать, но она точно не испытывает проблем с передвижением.
Лю-Сил принимает прописанные врачом лекарства для лечения суставов и много гуляет. Её путь к правильному весу ещё не завершился, и хозяйка внимательно следит за состоянием своей любимицы.
Это долгий и трудный путь, но это того стоит!
Джулия Морли
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