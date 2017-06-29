Женщина, которой не помогло бы даже ЭКО, родила 4 здоровых детей назло врачам

Несмотря на то что врачи утверждали, что количество яйцеклеток у жительницы Сассекса слишком мало и её единственный шанс — это искусственное оплодотворение, она сумела забеременеть естественным путём дважды и родила четверых здоровых детей.

Шарлотта Паркер была опустошена, когда узнала, что вряд ли когда-нибудь забеременеет, даже если использовать ЭКО. Несмотря на эти слова, 31-летняя Шарлотта и её 29-летний муж Билли начали искать донора яйцеклетки. Они были поражены, когда им удалось найти то, что они так усердно искали.

Рождение малыша Льюиса в сентябре прошлого года было радостным событием, но не лишённым потрясений. В общей сложности Шарлотта потратила 4,5 фунта на врачей, которые вели её беременность, а сейчас она снова в положении, и ультразвук показал, что у неё будет тройня. Получается, что она родит четверых детей всего за 11 месяцев.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 28 2017 в 7:55 PDT

Взвешивая здорового новорождённого, пара не могла поверить в реальность происходящего, ведь они были уверены, что у них никогда не будет детей. Три года назад Шарлотта обратилась к врачу с сильной болью в животе — именно тогда и стало ясно, что у неё слишком маленькое количество яйцеклеток.

Перед посещением клиники по лечению бесплодия женщине по правилам нужно было сделать тест на беременность. Она знала, что не может быть беременна, но её мама настояла на соблюдении правил. Словно в кино, она сделала тест, и он показал положительный результат.

Я была шокирована и думала лишь об одном: как спустя столько тестов и анализов врачи не увидели, что я на втором месяце беременности? Шарлотта Паркер

Шарлотта была потрясена: она испытывала и радость, и смущение одновременно. Ей даже понадобилось некоторое время, чтобы собраться с мыслями и позвонить в клинику, чтобы рассказать лечащему врачу, что произошло. Беременность прошла очень гладко, несмотря на все опасения будущей матери.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 28 2017 в 7:55 PDT

В декабре прошлого года пара решила, что Льюису нужно составить компанию, ну и заодно захотела проверить, прошло ли бесплодие стороной. Они не надеялись на результат, но в середине января Шарлотта снова забеременела — и в этот раз сразу тройней!

На ранних сроках женщина постоянно чувствовала себя уставшей, что навело на мысль, что у неё могут быть близнецы. Чтобы подтвердить или опровергнуть свою догадку, Шарлотта сделала УЗИ и увидела на экране два плода. Она закричала: "Билли, у нас будет двойня!" "Вообще-то, тройня", — поправила счастливую женщину доктор.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 28 2017 в 7:55 PDT

Сейчас счастливая пара пребывает в настоящем блаженстве, ведь их семья увеличилась вдвое. Они были наслышаны о случаях, когда даже ЭКО не помогало бесплодным парам, и не могут нарадоваться тому, что в их семье все проблемы позади.