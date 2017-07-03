10 лучших фотографий, снятых на iPhone

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10 лучших фотографий, снятых на iPhone

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Фото: © Flickr/Hamza Butt

На ежегодном конкурсе iPhone Photography Awards выбрали лучшие фотографии 2017 года. Отбор проводился из заявок от фотографов из 140 стран, а в список призёров вошло почти 60 авторов в таких категориях, как "Абстрактное фото", "Животные", "Архитектура", "Дети", "Цветы", "Люди" и т.д.

3-е место в категории "Дети" — Барри Майес, Великобритания

2-е место в категории "Животные" — Донрай Ю, Китай

Эта фотография была сделана пасмурным утром возле пруда. Мне понравилось отражение в воде, которая была тёмной и гладкой из-за облачного неба

Донрай Ю

1-е место — "Дети Кайяры", Себастиан Томада, США

Дети бродят по улицам в городе Кайяра возле костра и дыма, вздымающегося от нефтяных скважин, подожжённых боевиками ИГИЛ*

Себастиан Томада

А вот ещё несколько работ призёров конкурса, которые были отобраны жюри

Дина Альфаси, Израиль

Каждый день я езжу на поезде и автобусе. В течение двух часов я нахожусь с разными людьми. Сначала я просто наблюдал за ними и пытался угадать, чем они занимаются. Наряду с этим я начал фотографировать их и был удивлён результатом

Дина Альфаси

Бранда О'Ши, Ирландия

Я сделал эту фотографию ранним утром во время прогулки вокруг доков в Джакарте. Это были руки работника дока, который был на перерыве. Я был поражён текстурой накопленной грязи на его руках

Бранда О'Ши

Джошуа Саринана, США

Я увидел это летом 2016 года в Кембридже, Массачусетс

Джошуа Саринана

Магали Чесней, Франция

Зимой сильные ветры охватили всю Европу, а сибирская температура превращает деревья в чудесное ледяное произведение искусства в маленьком городке Версуа, близком к Женеве, в Швейцарии

Магали Чесней

Шимон Фелькель, Польша

Фотография под названием "Детское любопытство" была сделана в августе 2015 года в Нью-Йорке на Таймс-сквер

Шимон Фелькель

Среди призёров конкурса есть и россияне

Варвара Висленко, Россия

Сергей Пестерев, Россия

Юлия Сметанина, Россия

* Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.

Автор:
ЯН
Яна Недомолкина
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