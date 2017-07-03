10 лучших фотографий, снятых на iPhone

3-е место в категории "Дети" — Барри Майес, Великобритания
2-е место в категории "Животные" — Донрай Ю, Китай
Эта фотография была сделана пасмурным утром возле пруда. Мне понравилось отражение в воде, которая была тёмной и гладкой из-за облачного неба
Донрай Ю
1-е место — "Дети Кайяры", Себастиан Томада, США
Дети бродят по улицам в городе Кайяра возле костра и дыма, вздымающегося от нефтяных скважин, подожжённых боевиками ИГИЛ*
Себастиан Томада
А вот ещё несколько работ призёров конкурса, которые были отобраны жюри
Дина Альфаси, Израиль
Каждый день я езжу на поезде и автобусе. В течение двух часов я нахожусь с разными людьми. Сначала я просто наблюдал за ними и пытался угадать, чем они занимаются. Наряду с этим я начал фотографировать их и был удивлён результатом
Дина Альфаси
Бранда О'Ши, Ирландия
Я сделал эту фотографию ранним утром во время прогулки вокруг доков в Джакарте. Это были руки работника дока, который был на перерыве. Я был поражён текстурой накопленной грязи на его руках
Бранда О'Ши
Джошуа Саринана, США
Я увидел это летом 2016 года в Кембридже, Массачусетс
Джошуа Саринана
Магали Чесней, Франция
Зимой сильные ветры охватили всю Европу, а сибирская температура превращает деревья в чудесное ледяное произведение искусства в маленьком городке Версуа, близком к Женеве, в Швейцарии
Магали Чесней
Шимон Фелькель, Польша
Фотография под названием "Детское любопытство" была сделана в августе 2015 года в Нью-Йорке на Таймс-сквер
Шимон Фелькель
Среди призёров конкурса есть и россияне
Варвара Висленко, Россия
Сергей Пестерев, Россия
Юлия Сметанина, Россия
* Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.
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