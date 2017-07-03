Собака присоединилась к тренду беременных фотосессий и моментально стала звездой

Хозяйка Эльза считает собаку Фузи своим другом. По мнению девушки, её питомец заслуживает самого лучшего. Поэтому, когда собака забеременела, она решила устроить будущей матери настоящую фотосессию.

На восьмой неделе беременности собаки Эльза обратилась за помощью к парню своей сестры. Клейтон Фошауг — фотограф, поэтому с удовольствием согласился сделать несколько семейных снимков.

Фотосессия получилась по-настоящему праздничной. Молодая мама и Эльза позировали в парке с цветами и с табличкой "Скоро стану мамой", а также фотограф сделал для Фузи ободок из цветов.

Я очень хотела устроить ей фотосессию, пока она беременна. Она же такая фотогеничная! На память останутся очень хорошие снимки Эльза, хозяйка собаки

Девушка поделилась фотоотчётом в "Твиттере", где более 50 тысяч пользователей ретвитнули запись.

Через два дня после того, как Эльза опубликовала твит, Фузи родила восемь здоровых щенков.