Собака присоединилась к тренду беременных фотосессий и моментально стала звездой

На восьмой неделе беременности собаки Эльза обратилась за помощью к парню своей сестры. Клейтон Фошауг — фотограф, поэтому с удовольствием согласился сделать несколько семейных снимков.
Фотосессия получилась по-настоящему праздничной. Молодая мама и Эльза позировали в парке с цветами и с табличкой "Скоро стану мамой", а также фотограф сделал для Фузи ободок из цветов.
Я очень хотела устроить ей фотосессию, пока она беременна. Она же такая фотогеничная! На память останутся очень хорошие снимки
Эльза, хозяйка собаки
Девушка поделилась фотоотчётом в "Твиттере", где более 50 тысяч пользователей ретвитнули запись.
Через два дня после того, как Эльза опубликовала твит, Фузи родила восемь здоровых щенков.
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