В английском колледже нервных учеников успокаивает очаровательный щенок сеттера

Щенок ирландского сеттера по кличке Шола стал официальной собакой колледжа Тависток. И ученики, и учителя в восторге от нового "школьного психолога".
Шола с первого дня полюбила свою работу — она бегала по коридору, виляла хвостом и старалась привлечь к себе как можно больше внимания
Сара Джонс, сотрудница колледжа Тависток
Ученики и некоторые преподаватели гладят щенка "на удачу" перед входом в экзаменационный зал. Шоле даже разрешают заходить в класс во время занятий — она всегда садится рядом с теми, кто нуждается в поддержке. Благодаря ей даже самые неуверенные в себе ученики успешно сдают экзамены.
Шола очень любознательна и с удовольствием принимает участие во всех играх учеников
Сара Джонс, сотрудница колледжа Тависток
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