В английском колледже нервных учеников успокаивает очаровательный щенок сеттера

Администрация колледжа Тависток нашла оригинальный способ помочь школьникам справиться со стрессом перед экзаменами. В учебном заведении теперь живёт очаровательный щенок ирландского сеттера. Собака, получившая кличку Шола, ласково успокаивает нервных учеников и поднимает настроение всем остальным.

Щенок ирландского сеттера по кличке Шола стал официальной собакой колледжа Тависток. И ученики, и учителя в восторге от нового "школьного психолога".

Публикация от @nebesnyphoenix Июн 29 2017 в 1:55 PDT

Шола с первого дня полюбила свою работу — она бегала по коридору, виляла хвостом и старалась привлечь к себе как можно больше внимания Сара Джонс, сотрудница колледжа Тависток

Ученики и некоторые преподаватели гладят щенка "на удачу" перед входом в экзаменационный зал. Шоле даже разрешают заходить в класс во время занятий — она всегда садится рядом с теми, кто нуждается в поддержке. Благодаря ей даже самые неуверенные в себе ученики успешно сдают экзамены.

Публикация от @nebesnyphoenix Июн 29 2017 в 1:55 PDT