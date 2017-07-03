В английском колледже нервных учеников успокаивает очаровательный щенок сеттера

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В английском колледже нервных учеников успокаивает очаровательный щенок сеттера

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Фото © Instagram/nebesnyphoenix

Администрация колледжа Тависток нашла оригинальный способ помочь школьникам справиться со стрессом перед экзаменами. В учебном заведении теперь живёт очаровательный щенок ирландского сеттера. Собака, получившая кличку Шола, ласково успокаивает нервных учеников и поднимает настроение всем остальным.

Щенок ирландского сеттера по кличке Шола стал официальной собакой колледжа Тависток. И ученики, и учителя в восторге от нового "школьного психолога".

Публикация от @nebesnyphoenix

Шола с первого дня полюбила свою работу — она бегала по коридору, виляла хвостом и старалась привлечь к себе как можно больше внимания

Сара Джонс, сотрудница колледжа Тависток

Ученики и некоторые преподаватели гладят щенка "на удачу" перед входом в экзаменационный зал. Шоле даже разрешают заходить в класс во время занятий — она всегда садится рядом с теми, кто нуждается в поддержке. Благодаря ей даже самые неуверенные в себе ученики успешно сдают экзамены.

Публикация от @nebesnyphoenix

Шола очень любознательна и с удовольствием принимает участие во всех играх учеников

Сара Джонс, сотрудница колледжа Тависток

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