Уникальная жёлтая субмарина получила сенсационные данные со дна Северного океана

Маленькая, но очень шустрая жёлтая субмарина под названием Boaty McBoatface получила уникальные данные из своей первой экспедиции по водам и расщелинам Северного Ледовитого океана.

Подводная лодка погрузилась на глубину четыре тысячи метров, чтобы получить информацию о температуре воды, скорости потока и турбулентности Оркнейского прохода, располагающегося в 800 километрах от Антарктического полуострова.

Полученные данные помогут учёным выяснить, как смешение океанских вод влияет на климат Фото: © facebook.com/NationalOceanographyCentre

Учёные всего мира пытаются узнать, как будет меняться климат и что на это влияет. Британские исследователи, которые создали Boaty McBoatface, взялись за исследование ледяных глубин самого холодного океана, чтобы получить ответы на волнующие их вопросы.

Сейчас учёные получили целый массив данных о состоянии и жизни вод океана, а также о глубоководном ландшафте. Впереди у них долгие часы расшифровки полученных данных, их анализ, а также формирование концепций климатических изменений всей планеты.