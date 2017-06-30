Ты слишком долго плавал: моряк растерялся, увидев на берегу беременную жену

Американский моряк Крис Догерти был шокирован, растерян и обрадован, когда увидел свою жену после долгого рейса. Супруга Наташа решила сделать Крису приятный сюрприз и ни разу за полгода разлуки не упомянула о своей четвёртой беременности. Реакцию будущего папы Наташа сняла на видео, которое позже выложила на своей странице в "Фейсбуке".

Редко бывающий дома отец троих детей явно не ожидал от супруги подобного сюрприза. В первые секунды он не смог скрыть растерянности и даже опустил руки, а потом начал несколько нервно смеяться и спрашивать: "Это правда? Ты серьёзно?"

Наташа рассказала, что не хотела говорить мужу о беременности по электронной почте, а предпочла держать всё в секрете до его возвращения. Женщина рассчитывала на эмоциональную реакцию Криса и не ошиблась в своих ожиданиях. Ближайшие полгода моряк проведёт с семьёй и сможет привыкнуть к своему ребёнку-неожиданности.