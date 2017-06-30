Ты слишком долго плавал: моряк растерялся, увидев на берегу беременную жену

Редко бывающий дома отец троих детей явно не ожидал от супруги подобного сюрприза. В первые секунды он не смог скрыть растерянности и даже опустил руки, а потом начал несколько нервно смеяться и спрашивать: "Это правда? Ты серьёзно?"
Наташа рассказала, что не хотела говорить мужу о беременности по электронной почте, а предпочла держать всё в секрете до его возвращения. Женщина рассчитывала на эмоциональную реакцию Криса и не ошиблась в своих ожиданиях. Ближайшие полгода моряк проведёт с семьёй и сможет привыкнуть к своему ребёнку-неожиданности.
- Популярные
- По времени