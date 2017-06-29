Индиец установил рекорд, прокрутив баскетбольный мяч на зубной щётке 53 секунды

Местные жители города Пенджаб стали свидетелями важного события. На их глазах 25-летний Сандип предпринял попытку попасть в Книгу рекордов Гиннесса.
На видео, которое снимали зрители, рекордсмен сначала держит зубную щётку в руке и на ней раскручивает мяч, а затем кладёт её в рот. В это время местные жители с секундомером в руках засекают вращение предмета. На 53-й секунде мяч падает, но молодому человеку удаётся справиться с поставленной задачей.
Это была моя давняя мечта — побить мировой рекорд
Сандип Сингх
Предыдущий мировой рекорд по вращению мяча на зубной щётке во рту был установлен 19 апреля 2012 года Танешваром Гурагайем — 22,41 секунды.
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