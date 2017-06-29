Индиец установил рекорд, прокрутив баскетбольный мяч на зубной щётке 53 секунды

25-летний Сандип Сингх из Пенджаба, Индия, установил новый мировой рекорд по вращению баскетбольного мяча на зубной щётке во рту.

Местные жители города Пенджаб стали свидетелями важного события. На их глазах 25-летний Сандип предпринял попытку попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

На видео, которое снимали зрители, рекордсмен сначала держит зубную щётку в руке и на ней раскручивает мяч, а затем кладёт её в рот. В это время местные жители с секундомером в руках засекают вращение предмета. На 53-й секунде мяч падает, но молодому человеку удаётся справиться с поставленной задачей.

Это была моя давняя мечта — побить мировой рекорд Сандип Сингх

Предыдущий мировой рекорд по вращению мяча на зубной щётке во рту был установлен 19 апреля 2012 года Танешваром Гурагайем — 22,41 секунды.