Британские учёные выявили связь между уровнем IQ и продолжительностью жизни

Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним. Этому правилу запросто могут следовать "ботаники", над которыми смеялись в школе одноклассники. Согласно недавним исследованиям учёных, те, у кого в детстве был высокий уровень интеллекта, имеют все шансы пережить ровесников. Результаты опубликованы в издании British Medical Journal (BMJ).

Группа исследователей из университетов Эдинбурга, Оксфорда и Лондона следила за 65 тысячами человек, которые принимали участие в шотландском психологическом исследовании в 1947 году, когда им было по 11 лет. Учёные проследили, как интеллект повлиял на их жизнь и смерть.

Экспертам удалось выяснить, что высокий уровень IQ позволил испытуемым дожить до 79 лет, а также избежать смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, рака и респираторных заболеваний. Это также снизило шансы умереть от травм, кишечных заболеваний и помогло избежать деменции.

Я доволен результатами исследования. Это подтверждает мысль о том, что нам нужно брать пример с умных людей, чтобы прожить дольше Ян Дири, профессор Университета Эдинбурга

Учёные допускают, что долголетием испытуемые обязаны более-менее правильному образу жизни (отказ от алкоголя и сигарет), уровню образования, комфортным условиям проживания и генетике. Каждые дополнительные 15 баллов IQ — это снижение риска смертности от респираторных заболеваний, ишемической болезни сердца и инсульта.

Это значит, что испытуемые со 115 баллами IQ на 28% реже умирали от респираторных заболеваний к 76 годам, чем люди с обычным IQ Фото © Flickr/Helgi Halldórsson

Учёные сказали, что умные люди более склонны заботиться о своём здоровье и, как правило, меньше курят. Они также занимаются спортом, обращаются к врачу, когда это необходимо, и соблюдают правила безопасности, например пристёгиваются ремнём в автомобиле.

Согласно другим данным, высокий IQ говорит о хорошей наследственности и об эффективной работе нервной системы. Недавние исследования показали, что быстрота реакции напрямую связана с уровнем интеллекта и продолжительностью жизни.