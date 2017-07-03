Брат и сестра, полвека считавшие друг друга мёртвыми, всё время были соседями

Деннис Уайтинг и его сестра Бетти Гленвилл потеряли связь более полувека назад и всё это время считали друг друга мёртвыми. Воссоединиться семье помогла дочь Денниса Джанет, которая загрузила фотографию молодого отца на местный форум. Выяснилось, что всё это время брат и сестра жили поблизости, но ни разу не встретились.

Брат и сестра потеряли друг друга 54 года назад — Деннису тогда было 27, а его сестре Бетти — 25 лет. Когда их мать умерла, девушка жила в Кении, а к моменту её возвращения домой брат переехал на новое место. В результате брат и сестра надолго потеряли связь.

Публикация от @nebesnyphoenix Июн 29 2017 в 5:45 PDT

Недавно дочь Денниса загрузила на местный сайт фотографию отца в возрасте 24 лет и неожиданно получила ответ от незнакомой девушки — та утверждала, что на снимке её родственник.

Публикация от @nebesnyphoenix Июн 29 2017 в 5:45 PDT

Когда Бетти Гленвилл показали фотографию 81-летнего брата, она даже не поняла, кто это. Зато сразу узнала потерянного брата на снимке полувековой давности. Оказалось, что всё это время родственники жили менее чем в 20 километрах друг от друга.

Публикация от @nebesnyphoenix Июн 29 2017 в 5:45 PDT

На первую встречу с сестрой Деннис привёл дочь и двух внучек, а Бетти — дочь и племянницу. Никто из них и подумать не мог, что их семья так велика.