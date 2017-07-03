Брат и сестра, полвека считавшие друг друга мёртвыми, всё время были соседями

Брат и сестра потеряли друг друга 54 года назад — Деннису тогда было 27, а его сестре Бетти — 25 лет. Когда их мать умерла, девушка жила в Кении, а к моменту её возвращения домой брат переехал на новое место. В результате брат и сестра надолго потеряли связь.
Недавно дочь Денниса загрузила на местный сайт фотографию отца в возрасте 24 лет и неожиданно получила ответ от незнакомой девушки — та утверждала, что на снимке её родственник.
Когда Бетти Гленвилл показали фотографию 81-летнего брата, она даже не поняла, кто это. Зато сразу узнала потерянного брата на снимке полувековой давности. Оказалось, что всё это время родственники жили менее чем в 20 километрах друг от друга.
На первую встречу с сестрой Деннис привёл дочь и двух внучек, а Бетти — дочь и племянницу. Никто из них и подумать не мог, что их семья так велика.
Я не мог и подумать, что сестра будет так похожа на нашу мать. Я очень рад, ведь кроме неё у меня не осталось родни, не считая дочери и внуков
Деннис Уайтинг
- Популярные
- По времени