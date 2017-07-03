Арабский шейх помог деньгами английской деревне, откуда начался род его скакунов

Премьер-министр и вице-президент Объединённых Арабских Эмиратов шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум выкупил заброшенную часовню для жителей английской деревни.

Жители села Годольфин Кросс обратились за помощью к арабскому шейху после того, как общественный совет деревни не смог собрать $117 тыс. на выкуп часовни.

Ещё одним фактом, сподвигнувшим сельских жителей отправить письмо эмиру ОАЭ, стало совпадение в названии конезавода в Дубае Godolphin Racing и их посёлка.

Спустя некоторое время председатель совета Ричард Макки сообщил приятную новость о том, что шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум откликнулся на просьбу о помощи местным жителям и пожертвовал необходимую сумму.

Дело в том, что ранее разведением жеребцов для гонок высшего класса занимался аристократ Годольфин.

Это потрясающая новость. Мы стали на шаг ближе к своей цели Ричард Макки

Теперь совет деревни собирается реконструировать церковь, сделав из неё общественный центр. На ремонт потребуется более $390 тыс., которые местные жители планируют собрать за счёт пожертвований.

В знак своей благодарности жители Годольфин Кросс отправили шейху приглашение посетить деревню.

Нам нечем отблагодарить арабского шейха, но мы будем очень рады видеть его у нас в гостях. Мы обещаем устроить ему тёплый приём Жители Годольфин Кросс

Стоит отметить, что помимо конезавода Godolphin Racing премьер-министру принадлежит один из крупнейших в мире конезаводов по разведению чистокровных лошадей Darley Stud. Также шейх является основателем и организатором Всемирного кубка Дубая по скачкам.