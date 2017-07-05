Врачи сказали мне: Либо усыпляем, либо удаляем ему глаза

Хозяйка пса рассказала о том, как она встала перед жестоким выбором: лишить любимое животное глаз или усыпить его.

Николь Папотни должна была принять мучительное решение, когда ветеринары сообщили, что её любимый 12-летний пёс Скалли страдает от болезненного состояния сухого глаза. Она предпочла сохранить питомцу жизнь, и сейчас он всё ещё может бегать и играть с хозяйкой, ориентируясь на свой нюх и слух. Он также понимает, что пришло время гулять, когда Николь начинает шуршать верхней одеждой.

Синдром сухого глаза вызван нарушением работы слёзных желёз, из-за чего глаза животных становятся буквально сухими, красными, воспалёнными, чувствительными и очень болезненными. Попытки восстановить работоспособность слёзных каналов потерпели неудачу, и старине Скалли пришлось удалить левый глаз.

Всего через два месяца врачи поставили Николь перед выбором: усыпить собаку или же удалить ей второй глаз. Ответ не заставил себя долго ждать — женщина просто не могла представить свою жизнь без любимца и решила, что слепота не испортит ему последние годы жизни.

Скалли так же радуется, когда с ним собираются идти на прогулку, так же радуется членам семьи, когда они возвращаются вечером с работы. По словам хозяйки, пёс быстро адаптировался к жизни без зрения, он выучил наизусть строение дома, а миску с кормом и водой он находит по запаху. Чтобы предупредить прохожих и ветеринаров о том, что Скалли незрячий, хозяйка крепит на него специальную табличку "Слепая собака". А в остальном они продолжают жить счастливо.