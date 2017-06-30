Сундук, купленный на аукционе за £260, оказался набит сокровищами XVIII века

Трое друзей из Великобритании решили принять участие в аукционе и, скинувшись, купили закрытый ящик за £260 (около 20 тысяч рублей). Друзья немного рисковали, ведь в ящике могло оказаться что угодно — покупателям позволили лишь мельком увидеть лоты, не показывая их содержимое.
Всего на аукционе было представлено 16 закрытых контейнеров с разнообразным содержанием: там были инструменты, мебель, медицинское оборудование и даже автомобиль.
В ящике друзей обнаружился судоходный журнал 1720-х годов, золотая и серебряная посуда, королевский фарфор и даже бутылка вина времён оккупации Франции.
Точная стоимость всех этих сокровищ пока неизвестна, но друзья рассчитывают выручить за них по крайней мере несколько тысяч фунтов стерлингов.
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