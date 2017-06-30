Сундук, купленный на аукционе за £260, оказался набит сокровищами XVIII века

Друзья Майкл Гудер, Дэнни Оуэнс и Энтони Франческо в складчину купили закрытый ящик на аукционе Magnum Storage в Мидлсбро. Лот обошёлся друзьям в 260 фунтов стерлингов. Внутри ящика покупатели обнаружили золотую и серебряную посуду, судоходный журнал XVIII века, бутылку вина времён Второй мировой войны и многое другое. Теперь друзья планируют продать содержимое ящика за несколько тысяч фунтов стерлингов.

Трое друзей из Великобритании решили принять участие в аукционе и, скинувшись, купили закрытый ящик за £260 (около 20 тысяч рублей). Друзья немного рисковали, ведь в ящике могло оказаться что угодно — покупателям позволили лишь мельком увидеть лоты, не показывая их содержимое.

Всего на аукционе было представлено 16 закрытых контейнеров с разнообразным содержанием: там были инструменты, мебель, медицинское оборудование и даже автомобиль.

В ящике друзей обнаружился судоходный журнал 1720-х годов, золотая и серебряная посуда, королевский фарфор и даже бутылка вина времён оккупации Франции.

Точная стоимость всех этих сокровищ пока неизвестна, но друзья рассчитывают выручить за них по крайней мере несколько тысяч фунтов стерлингов.