Как выглядит 50-летний мужчина, который перестал расти в 5 лет

Несмотря на недостаток, мужчина ведёт обычный образ жизни и живёт вместе со своим братом и его супругой.

Житель Индии Басори Лал перестал расти, когда ему было пять лет. Сейчас мужчине 50 лет и его рост составляет около 75 см. Из-за нехватки денег за всё это время он ни разу не обратился к врачам, поэтому его маленький рост остаётся загадкой и по сей день, сообщает The Sun.

Тем не менее Басори не отчаивается, ведь теперь он знаменитость в своей деревне в регионе Мадхья-Прадеш, куда постоянно приезжают туристы, чтобы посмотреть на необычного мужчину.

Люди из разных мест приезжают к нам, чтобы увидеть Басори. Он — благословение для нашей семьи, и я горжусь моим братом, потому что все его любят и заботятся о нём Брат Гопи Лал

Сам Басори утверждает, что у него нет проблем с его ростом, поэтому он живёт как обычный человек, со своим братом Гопи и его женой. Вместе с сестрой мужчина работает на местной фабрике. В ближайшем будущем Басори не собирается жениться, поскольку его главная задача — это финансово помогать своим родным.