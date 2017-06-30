Девушка спасла раненого грача, и теперь он выживает из дома её мужа

Любительница животных, которая подобрала и выходила грача-инвалида, рассказала, что он подрос и обнаглел. Теперь птица спит в её комнате, прячет её вещи и даже ревнует к мужу.

Сердобольная Хелен Моттерам нашла птицу на улице и, увидев, что она не может летать и не выживет на воле, взяла её домой. Сейчас грач по имени Рассел Кроу стал частью её семьи, а хозяйка жалуется, что он постоянно требует к себе повышенного внимания. Хелен рассказала, что питомец всё время крадёт зарядные устройства от гаджетов и ручки, таскает кредитные карты из кошелька и ювелирные украшения, рвёт в клочья утренние газеты и заклёвывает фотографии на стенах.

Рассел Кроу даже иногда атакует мужа Хелен Тристана, когда она просто начинает разговаривать с ним, а не с птицей. Когда надвигается ночь, девушка кричит: "Пора спать!" — и тогда грач поднимается в спальню, где спит Хелен. Вообще у Рассела Кроу есть отдельный вольер в саду, но он так избалован, что предпочитает находиться на виду у людей.

Грачи очень общительные, они образуют крепкие связи друг с другом. Возможно, именно поэтому он думает, что я его собственность Хелен Моттерам

Грачи выбирают себе только одного человека, поэтому Рассел Кроу так ревнив. Даже когда Хелен просто смотрит телевизор со своим мужем, грач обязательно устроится у неё на ноге или на плече, чтобы обозначить своё присутствие. Несмотря на то что птица постоянно хулиганит, пара обожает её.

Расселу Кроу требуется тщательный уход и много внимания. Поначалу он громко кричал каждый раз, когда оставался дома один, но с помощью вольера научился переживать недолгую разлуку со своей хозяйкой. К слову, вольер обошёлся паре из Глостершира почти в две тысячи фунтов (около 150 тысяч рублей), но они говорят, что не жалеют о потраченных деньгах, ведь с ними живёт такое необычное и преданное существо.