Реставратор купил церковь, превратил её в отель и продаёт за 1,5 млн фунтов

Реставратор Марк Хинчлифф продал свой дом и купил старую часовню с воскресной школой в Харрогейте, Англия, за £250 тыс. За четыре года он превратил её в роскошный отель, который теперь выставил на продажу за £1,5 млн.

Марк должен был продать свой дом и получить кредит, чтобы выкупить часовню. В его планах было сделать из неё отель с шестью спальнями, а затем продать.

За четыре года Марк потратил около £500 тыс. на превращение старой часовни в шикарный дом. Сейчас в его собственности 7851 квадратный метр жилья с кухней — комнатой для завтраков, оранжереей, гостиной, столовой, кабинетом-библиотекой, шестью спальнями.

Большинство первоначальных построек в часовне реставратор оставил нетронутыми. Например, главный амфитеатр в 50 футов в часовне был построен для создания гостиной в центре помещения. Маленький балкон на первом этаже пришлось расширить, чтобы превратить его в ещё одну спальню.

В главной спальне есть двухэтажный потолок, два витражных окна, отдельный балкон и ванная комната с медной ванной и двойными раковинами, выполненными из окаменелой древесины.

У церкви не было денег на ремонт часовни, которая находилась в плачевном состоянии. Я этим просто воспользовался Реставратор

Во время ремонта работу реставратора заметил телеведущий Джордж Кларк. Он настолько был восхищён преобразованием, что показал часовню в своей программе "Радикальный ремонт". Сейчас Марк Хинчлифф продаёт здание и клиенты уже выстроились в очередь.