Малышке нельзя расчёсывать волосы из-за редкого заболевания, но ей это нравится

У полуторагодовалой Фиби Брасуэлл из Северной Каролины редкое заболевание волос, которое так и называется — синдром нерасчёсывающихся волос. Всего в мире около 100 детей с таким синдромом. Волосы Фиби растут в разные стороны, и их совершенно невозможно расчесать и уложить. Это состояние не угрожает жизни малышки, но очень смущает её маму, которая вынуждена постоянно выслушивать замечания от прохожих.

Волосы полуторагодовалой Фиби — это настоящее испытание для её мамы Джейми Брасуэлл. Они очень жёсткие, всегда торчат в разные стороны, и их невозможно расчесать, не причинив малышке боль. При этом случайные прохожие не упускают случая сделать Джейми замечание.

Публикация от @nebesnyphoenix Июн 29 2017 в 8:04 PDT

Однажды мы были в продуктовом магазине, и одна дама сказала: "Она будет ненавидеть вас, когда посмотрит свои детские фотографии, потому что вы позволяете ей ходить в таком виде на людях" Джейми Брасуэлл

Публикация от @nebesnyphoenix Июн 29 2017 в 8:04 PDT

Джейми заметила, что у дочери слишком жёсткие волосы, когда той исполнилось три месяца. Но это не тревожило родителей малышки, пока на её странную причёску не обратил внимание врач. Однако диагноз Фиби поставил не он, а сама Джейми, которая узнала о синдроме нерасчёсывающихся волос из Интернета. После этого диагноз подтвердили и врачи.

Публикация от @nebesnyphoenix Июн 29 2017 в 8:04 PDT

Специалисты ничем не могут помочь малышке, но надеются, что с возрастом заболевание исчезнет само самой. А сама Фиби очень довольна своей необычной причёской. Девочка любит игрушечных троллей и довольна тем, что похожа на них. И пока врачи ломают головы над редким синдромом, Фиби планирует отметить свой второй день рождения костюмированной вечеринкой троллей.