Учёные сдвинули планку продолжительности человеческой жизни со 115 до 125 лет

Учёные всего мира давно согласились друг с другом в том, что продолжительность человеческой жизни достигла своего апогея и больше увеличиваться не будет. Однако новейшие исследования, проведённые в этой области, доказали, что вскоре люди спокойно будут доживать до 115, а кто-то даже и до 125 лет.

Исследование провели учёные Университета Макгилл в Монреале, и они утверждают, что нет никаких оснований утверждать, что человеческая жизнь больше не будет удлиняться, и что первоначальное исследование в этом направлении было ошибочным. Фактически со временем мы перестанем удивляться людям, которые сумели дожить до 100 лет, и их в обществе будет становиться всё больше и больше.

В 1841 году средняя продолжительность жизни британца составляла 41 год, к 2011 году она выросла до 79 лет Фото: © Shutterstock.com

Учёные проанализировали продолжительность жизни самых старых людей Великобритании, Франции и Японии с 1968 года и не установили предельного возраста. Возможно, эта информация неизвестна или максимум ещё просто не достигнут.

Мы не знаем, каков возрастной предел. Возможно, люди начнут его достигать в обозримом будущем доктор Зигфрид Хекими

Учёные говорят о том, что качество жизни, высокий уровень медицинского обслуживания и современные технологии отбросили максимальный возраст на неопределённое количество лет. Имеющиеся данные позволяют учёным лишь прогнозировать дальнейшую длину жизни человека, но в том, что предел ещё не достигнут, они не сомневаются.