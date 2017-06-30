Учёные сдвинули планку продолжительности человеческой жизни со 115 до 125 лет

Исследование провели учёные Университета Макгилл в Монреале, и они утверждают, что нет никаких оснований утверждать, что человеческая жизнь больше не будет удлиняться, и что первоначальное исследование в этом направлении было ошибочным. Фактически со временем мы перестанем удивляться людям, которые сумели дожить до 100 лет, и их в обществе будет становиться всё больше и больше.
В 1841 году средняя продолжительность жизни британца составляла 41 год, к 2011 году она выросла до 79 лет
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Учёные проанализировали продолжительность жизни самых старых людей Великобритании, Франции и Японии с 1968 года и не установили предельного возраста. Возможно, эта информация неизвестна или максимум ещё просто не достигнут.
Мы не знаем, каков возрастной предел. Возможно, люди начнут его достигать в обозримом будущем
доктор Зигфрид Хекими
Учёные говорят о том, что качество жизни, высокий уровень медицинского обслуживания и современные технологии отбросили максимальный возраст на неопределённое количество лет. Имеющиеся данные позволяют учёным лишь прогнозировать дальнейшую длину жизни человека, но в том, что предел ещё не достигнут, они не сомневаются.
Представьте себе, что людям, жившим 300 лет назад, сказали бы, что они могут спокойно дожить до ста. Они бы подняли нас на смех
доктор Зигфрид Хекими
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