10 крутых футболок, актуальных для тех, кто знает, что такое семья

Читайте также

10 крутых футболок, актуальных для тех, кто знает, что такое семья

372
Даже если люди разного пола, возраста и статуса, они всё равно могут быть друг на друга похожи, а показать это помогут простые семейные футболки с забавными надписями.

1. "Оригинал" — "Ремикс"

2. "Если я потеряюсь, верните меня Джэн" — "Я Джэн"

3. "Вместе с 1961 года"

4. "Мистер Чинитель" — "Миссис Ломатель"

5. "Копировать" — "Вставить"

6. "Мистер Прав" — "Миссис Всегда права"

7. "Папа-медведь" — "Медвежонок"

8. "684 месяца" — "9 месяцев"

9. "Лучшие друзья"

10. "Она моя Золушка" — "Он мой очаровательный принц"

Автор:
ЯН
Яна Недомолкина
  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!