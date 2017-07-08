10 крутых футболок, актуальных для тех, кто знает, что такое семья

Даже если люди разного пола, возраста и статуса, они всё равно могут быть друг на друга похожи, а показать это помогут простые семейные футболки с забавными надписями.

1. "Оригинал" — "Ремикс" 2. "Если я потеряюсь, верните меня Джэн" — "Я Джэн" 3. "Вместе с 1961 года" 4. "Мистер Чинитель" — "Миссис Ломатель" 5. "Копировать" — "Вставить" 6. "Мистер Прав" — "Миссис Всегда права" 7. "Папа-медведь" — "Медвежонок" 8. "684 месяца" — "9 месяцев" 9. "Лучшие друзья" 10. "Она моя Золушка" — "Он мой очаровательный принц"