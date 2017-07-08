10 крутых футболок, актуальных для тех, кто знает, что такое семья

Даже если люди разного пола, возраста и статуса, они всё равно могут быть друг на друга похожи, а показать это помогут простые семейные футболки с забавными надписями.
1. "Оригинал" — "Ремикс"
2. "Если я потеряюсь, верните меня Джэн" — "Я Джэн"
3. "Вместе с 1961 года"
4. "Мистер Чинитель" — "Миссис Ломатель"
5. "Копировать" — "Вставить"
6. "Мистер Прав" — "Миссис Всегда права"
7. "Папа-медведь" — "Медвежонок"
8. "684 месяца" — "9 месяцев"
9. "Лучшие друзья"
10. "Она моя Золушка" — "Он мой очаровательный принц"
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