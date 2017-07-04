15 типов походок на все случаи жизни

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15 типов походок на все случаи жизни

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Художник-аниматор Кевин Пэрри выложил на своём канале в "Ютубе" видео, в котором он изобразил 100 типов походок человека. Лайф выбрал 15 лучших примеров. Узнали свою походку?
Автор:
СХ
Семен Хафизов
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