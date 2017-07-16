15 человек, потративших целые состояния, чтобы быть похожими на кукол

В детстве все девочки играли в кукол, но особенной из них была Барби. Однако некоторые, будучи в сознательном возрасте, до сих пор остаются верны своим кумирам. Они не пожалели денег, времени и здоровья, чтобы стать похожими на кукол. И среди поклонников знаменитой куклы не только девушки.

1. Лоурэй Ли

Лоурэй Ли родом из Брадфорда, Англия. Занимается дизайном ногтей. Она полностью придерживается кукольного стиля — в другом обличии она себя даже не представляет. На глазах у Лоурэй 14 слоёв накладных ресниц. Также она носит линзы, которые увеличивают зрачки, и высоко рисует брови, чтобы удобнее было создавать яркий макияж.

2. Дженни Ли

Дженни приобрела популярность ещё в 2004 году, когда на шоу Опры Уинфри ей сказали, что она похожа на Барби. К 28 годам она уже перенесла 26 пластических операций. Девушка вставила себе в губы импланты и сделала липосакцию. Помимо всего прочего живая кукла не отрицает, что стала зависима от операций.

3. Сара Бюрге

Бывшая модель Playboy. Для создания кукольного образа Сара сделала 300 косметических процедур и потратила около трёх миллионов долларов.

4. Родриго Алвес

Бортпроводник из Бразилии перенёс 12 операций и восемь косметических процедур, чтобы стать похожим на друга Барби — Кена. Он исправил нос, сделал коррекцию формы челюсти, липосакцию и вживление имплантов в торс.

5. Блонди Бенетт

С детства Блонди была влюблена в Барби и оставалась ей верна до полного совершеннолетия. Как только ей стукнуло 18, Блонди сразу же легла под нож хирурга. С тех пор она перенесла множество пластических операций на лице, губах, а пять из них были по увеличению груди.

6. Сельсо Сантебанес

Пластические операции обошлись бразильцу в 50 тысяч долларов. Он изменил нос, форму лица, накачал губы и вставил импланты в грудь, чтобы приобрести тело Кена.

7. Хайди Монтаг

Свою популярность Хайди приобрела на шоу MTV "Голливудские холмы". Она певица и модель. Как и другие, Хайди увеличила грудь до огромных размеров и уменьшила нос. Но, чтобы хоть немного отличаться от своих единомышленников, она сделала подтяжку бровей и вставила в подбородок имплант.

8. Дакота Роуз

Девушка является популярный блогером на "Ютубе". По её словам, она не сделала ни одной пластической операции, а кукольная внешность — это умение правильно владеть техникой макияжа.

9. Венера Палермо

Также популярная блогерша на "Ютубе". В своих роликах она показывает подписчикам свой гардероб, а также делится с ними секретами макияжа для кукольного образа.

10. Анастасия Шпагина

Украинка прославилась своей любовью к аниме. Изначально её образ аниме-девочки строился на подростковой одежде и сильном гриме. Однако на её лице заметно вмешательство хирургов. Девушке увеличили глаза, сделали тоньше талию и уменьшили рот, сделав при этом пухлые губы.

11. Алина Ковалевская

Ещё одна "кукла" с Украины. Молодая девушка изучает психологию. Она заявляет, что не прибегала к помощи пластических хирургов, а подчёркивает свой образ макияжем, ярко выделив глаза.

12. Джастин Джетлика

Американец сделал уже 340 пластических операций. На них он потратил более 250 миллионов долларов. На его теле практически не осталось места, где не было бы хирургического вмешательства. Нос изменялся пять раз. Далее он вживил импланты в бицепсы, трицепсы, грудные мышцы, плечи, пресс. Человек-кукла не считает нужным прибегать к физическим нагрузкам, чтобы достичь идеального тела.

13. Валерия Лукьянова

Украинская модель проделала операции по увеличению глаз и груди, по уменьшению талии, носа и губ. Валерия буквально живёт диетами, а недавно девушка заявила, что в ближайшем будущем хочет питаться лишь солнечной энергией.

14. Лолита Риччи

Девушка отрицает, что делала какие-либо операции. По её словам, осиная талия в 44 сантиметра досталась ей от природы, а при обработке фотографий она не пользуется фотошопом. Также Лолита заявила, что на диетах она не сидит и ест всё, что хочет.

15. Анжелика Кенова

Образ куклы молодой девушке из Москвы навязали родители ещё с самого детства. Даже в совершеннолетнем возрасте она до сих пор не выходит из-под контроля родителей. Покупка одежды не обходится без мамы. Анжелика гордится, что такая внешность досталась ей от природы.