Суд освободил секс-шантажистку, объяснив её действия низкой самооценкой

49-летняя Сара Льюис из Вустера использовала сайты знакомств для поиска женатых мужчин. Шантажистка спала с ними, а после угрожала рассказать обо всём их жёнам. Таким способом Сара сломала жизнь пяти мужчинам, но судья счёл, что она всего лишь повышала самооценку, и выпустил её тюрьмы.

Сара Льюис, разведённая 49-летняя женщина из Вустера, искала женатых мужчин на сайте знакомств, а потом шантажировала их. Одного из объектов шантажа она обвинила в изнасиловании, другому заявила, что беременна от него, а третьему — что он заразил её ЗППП.

Однажды Сара едва не довела мужчину до суицида, угрожая отправить его интимные фотографии жене. В другой раз вынудила пожарного уволиться с работы, обещая показать неприличные снимки его боссу. Отдельного внимания заслуживает история с "изнасилованием" — Сара рассказала о нём 12-летней дочери объекта шантажа.

Во время суда женщина призналась в пяти эпизодах шантажа. Но судья Николас Картрайт отказался возвращать Сару за решётку, ведь она объяснила своё поведение "низкой самооценкой" и "желанием быть любимой". Женщину приговорили к 2 годам условно и принудительному посещению психиатра.