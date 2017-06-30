Пользователи соцсетей обсуждают бикини из настоящей пиццы за $10 тыс.

Больше не нужно ломать голову над тем, можно ли заказать пиццу прямо на пляж, когда кушать уже хочется, а уходить с насиженного места лень. Теперь каждая фанатка итальянской закуски может прийти позагорать, принеся пиццу на себе.

Поклонницы пляжного отдыха из США готовятся к Национальному дню бикини, который отмечается 5 июля. Специально к этой дате пиццерия Villa Italian Kitchen, основанная в Неаполе, придумала закуску из сыра и пепперони, которую в прямом смысле слова можно примерить.

Купальник не так прост, как кажется на первый взгляд. Для его приготовления используются уникальные фермерские продукты, а дизайн разрабатывает дизайнер индивидуально для каждого клиента. Цена "пицца-кини" — 10 тысяч долларов, и в эту сумму входят начинки на любой вкус клиента. Пиццерия говорит, что предложение это горячее, и с ними нельзя не согласиться — мало найдётся любителей остывшей пиццы.

Стоимость "пицца-кини" сразу же вызвала некоторые вопросы у пользователей "Фейсбука". Несмотря на объяснения компании, что в эту цену включена работа фуд-стилиста, потенциальные клиенты нашли эту затею бессмысленной: еда не должна прилегать к интимным местам, под палящим солнцем всё испортится и начнёт течь, а песок испортит вкуса даже самого уникального и дорогого сыра.