Учёные поставили точку в извечном споре кошатников и собачников

Спор кошатников и собачников длится веками, и большая часть аргументов в нём абсолютно субъективна. Учёные из Американского совета семейной медицины решили проанализировать самый объективный показатель — влияние питомцев на здоровье хозяев, и выводы исследователей вряд ли обрадуют кошатников.

Учёные из Американского совета семейной медицины наконец ответили на вопрос, кто же лучше — кошки или собаки. Обобщив разрозненные научные данные о питомцах, исследователи пришли к выводу, что заводить собак полезней для здоровья. При этом учёные не отрицают, что у кошек есть преимущества, которых лишены собаки.

Учёные проанализировали влияние питомцев на образ жизни, вредные привычки и уровень стресса хозяев, аллергенность животных, а также их способность переносить инфекции. Выяснилось, что собаки чаще побуждают хозяев к здоровому образу жизни и спортивным тренировкам, а также менее аллергенны и реже переносят инфекции.

С другой стороны, кошки более эффективно снижают стресс и нормализуют давление своих хозяев. Кроме того, урчание кошек может способствовать заживлению ран (но это не точно), а опасность кошки как переносчика инфекций нивелируется надлежащим уходом за питомцем. Однако по совокупности данных американские учёные всё же рекомендуют отдавать предпочтение собакам.