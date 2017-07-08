Российские учёные: Купание в бассейне с солнцезащитным кремом приводит к раку

Согласно недавним исследованиям российских учёных, плавание в бассейне с кремом от загара на коже наносит непоправимый вред вашему здоровью.

Хлорированная вода и преломлённые ультрафиолетовые лучи разрушают состав крема от загара, и в результате он начинает выделять токсины. Два из нескольких выделяемых веществ способствуют повреждению иммунной системы, развитию бесплодия и даже рака.

В целом безопасное соединение превращается в воду с примесью химикатов Доктор Альберт Лебедев, исследователь

Объектом исследований стало самое популярное вещество, содержащееся в креме от загара, — авобензон. Из-за своей способности поглощать ультрафиолетовые лучи он используется в увлажняющих кремах, помадах и ряде других косметических средств.

Российские исследователи обратили внимание, что это вещество распадается при контакте с хлорированной водой. При этом выделяются токсины, два из которых — ацетофенон и фенолы — особо ядовиты. Если же в воде помимо хлора содержатся соли меди (чтобы вода выглядела синей), полученные продукты химических реакций могут пагубно повлиять на состояние печени, почек, а также привести к проблемам с нервной системой.