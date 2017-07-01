Мы протестили Telegram-бота, снимающего макияж, на звёздах Instagram (10 фото)

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Мы протестили Telegram-бота, снимающего макияж, на звёздах Instagram (10 фото)

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В прошлый раз мы воспользовались приложением MakeApp, чтобы нанести макияж на лица звёзд мужского пола и снять его со знаменитых красоток. Сегодня мы сорвём покровы мейкапа с обладательниц популярных аккаунтов в "Инстаграме".

Бот MakeApp в Telegram называется true_face_bot, а приложение можно скачать в AppStore и PlayMarket.

Катя Клэп (6,2 млн подписчиков)

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Саша Спилберг (3,9 млн подписчиков)

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Стеша Маликова (479 тыс. подписчиков)

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Настасья Самбурская (8,9 млн подписчиков)

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Виктория Одинцова (3,9 млн подписчиков)

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Алёна Шишкова (5,7 млн подписчиков)

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Марьяна Рожкова (3,9 млн подписчиков)

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Оксана Самойлова (5,8 млн подписчиков)

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Анастасия Ивлеева (4,1 млн подписчиков)

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Регина Тодоренко (2,5 млн подписчиков)

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Первая часть эксперимента с MakeApp.

Автор:
СХ
Семен Хафизов
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