25 знаменитых персонажей, которые остались без штанов

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25 знаменитых персонажей, которые остались без штанов

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В Сети всё популярнее становятся программы, которые оголяют звёзд шоу-бизнеса. Так, например, совсем недавно вышло приложение, которое снимает макияж со знаменитостей. Теперь же с помощью фотошопа можно посмотреть, как бы они выглядели без штанов и юбок.

1. Джокер

2. Анджелина Джоли и Брэд Питт

3. Чёрная мамба

4. Элис

5. Чёрная вдова

6. Лара Крофт

7. Рокки

8. Бэтмен

9. Рик Граймс

10. Шрек и Фиона

11. Железный человек

12. Аватар

13. Гермиона

14. Питер и Этан

15. Наполеон

16. Доктор Хаус

17. Папа Римский

18. Миньоны

19. Мэрилин Мэнсон

20. Пола Абдул и Саймон Коуэлл

21. Призрачный гонщик

22. Гарри Поттер

23. Команда из "Звёздного пути"

24. Джо

25. Росомаха

Автор:
ЯН
Яна Недомолкина
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