25 знаменитых персонажей, которые остались без штанов

В Сети всё популярнее становятся программы, которые оголяют звёзд шоу-бизнеса. Так, например, совсем недавно вышло приложение, которое снимает макияж со знаменитостей. Теперь же с помощью фотошопа можно посмотреть, как бы они выглядели без штанов и юбок.
1. Джокер
2. Анджелина Джоли и Брэд Питт
3. Чёрная мамба
4. Элис
5. Чёрная вдова
6. Лара Крофт
7. Рокки
8. Бэтмен
9. Рик Граймс
10. Шрек и Фиона
11. Железный человек
12. Аватар
13. Гермиона
14. Питер и Этан
15. Наполеон
16. Доктор Хаус
17. Папа Римский
18. Миньоны
19. Мэрилин Мэнсон
20. Пола Абдул и Саймон Коуэлл
21. Призрачный гонщик
22. Гарри Поттер
23. Команда из "Звёздного пути"
24. Джо
25. Росомаха
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