25 знаменитых персонажей, которые остались без штанов

В Сети всё популярнее становятся программы, которые оголяют звёзд шоу-бизнеса. Так, например, совсем недавно вышло приложение, которое снимает макияж со знаменитостей. Теперь же с помощью фотошопа можно посмотреть, как бы они выглядели без штанов и юбок.

1. Джокер 2. Анджелина Джоли и Брэд Питт 3. Чёрная мамба 4. Элис 5. Чёрная вдова 6. Лара Крофт 7. Рокки 8. Бэтмен 9. Рик Граймс 10. Шрек и Фиона 11. Железный человек 12. Аватар 13. Гермиона 14. Питер и Этан 15. Наполеон 16. Доктор Хаус 17. Папа Римский 18. Миньоны 19. Мэрилин Мэнсон 20. Пола Абдул и Саймон Коуэлл 21. Призрачный гонщик 22. Гарри Поттер 23. Команда из "Звёздного пути" 24. Джо 25. Росомаха