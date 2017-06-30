10 самых крупных стихийных бедствий Москвы и Подмосковья

Москву накрыла гроза, какой, по словам синоптиков, не было в городе с 50-х годов прошлого века. Москвичи приготовились к встрече со стихией, которая уже много раз испытывала терпение не только самих горожан, но и коммунальных служб. Предлагаем вспомнить самые жуткие ненастья, накрывавшие московский регион.

Ураган, май 2017

Это лето стало, пожалуй, рекордсменом по количеству ненастных дней. Особенно запомнился жителям столичного региона ураган 29 мая, жертвами которого стали 16 человек, а около сотни оказались в больнице. Выкорчеванные с корнем деревья, помятые машины, оборванные линии электропередачи — всё это оставил после себя сильнейший ветер с градом.

Ураган, июнь 1998

Ещё один смертоносный ураган, который вошёл в московскую хронику, пронёсся по Москве и области 20 июня 1998 года. В отличие от этого лета, то выдалось очень жарким, и мощная гроза была неожиданным явлением. Тучи начали сгущаться под вечер, поднялся шквалистый ветер. Жертвами этого природного буйства стали от 8 до 11 человек, а около 200 получили ранения.

Смог, июль — август 2010

Те, кто сейчас жалуется на слишком холодное лето в Москве, судя по всему, стали забывать чересчур жаркий сезон 2010 года. Аномальная жара стала причиной массовых пожаров в столице и области, торфяные земли в Подмосковье не переставали тлеть, и из-за этого город почти на месяц погрузился в дымку. Из-за неуходящего дыма тяжело было дышать, автомобилисты с трудом различали дорогу. Многие люди с заболеваниями лёгких и сердца, к сожалению, не смогли пережить этот сезон.

Ледяной дождь, декабрь 2010

Редкое природное явление, при котором капли дождя замерзают при попадании в атмосферу с нулевой температурой, несёт тяжёлые последствия для города. Покрытые льдом провода обрываются, и без электричества остаются целые кварталы. Деревья, которые не выдерживают веса льда, падают, нанося различный ущерб. Одним из сильнейших ледяных дождей, которые пронеслись по Москве, стал ливень конца 2010 года: толстой коркой льда город покрылся за считаные минуты.

Гроза, июль 2016

Это буйство запомнилось москвичам благодаря небывалой его красоте. В середине июля соцсети пестрели фантастическими съёмками миллионов вспышек молний над Москвой. Небо над столицей буквально светилось, что немного отвлекало от сильнейшей бури.

Прямо в темечко))) @ostankino_tvtower #яловецмолний #останкинскаябашня #Москва #Moscow #lightning Публикация от МАКСИМ ПРИВАЛОВ (@maximprivalov) Июл 13 2016 в 2:14 PDT

Сегодня лютая #грозавМоскве. Кто смог поймать её на свой телефон? pic.twitter.com/4hSs0q7yN4 — Максим Казанский (@mkazanskiy) 13 июля 2016 г.

Снегопад, май 2017

Этот снегопад превратился в объект множества шуток и, по сути, даже стал мемом. Даже привыкшие к природным аномалиям москвичи были удивлены и весьма опечалены тем, что на пороге лета им снова приходится расчехлять пальто и сапоги, чтобы спрятаться от майского снега. Он едва не сорвал шествие "Бессмертного полка", оставив менее смелых горожан в тёплых домах.

Снегопад, декабрь 2014

Невероятной силы снегопад "помог" поставить рекорд столицы по пробкам. Согласно сервису "Яндекс. Пробки", они стали самыми большими за всю историю наблюдений. Наверное, каждый слышал рассказы друзей и знакомых о том, как они еле доехали до дома с работы под утро, когда нужно было уже вставать и ехать обратно. Помимо проблем с автомобилями, в столичных аэропортах было задержано 150 рейсов.

Потоп, февраль 2016

В середине февраля 2016 года в столицу пришли аномальные для этого месяца погодные условия: невероятной силы дождь, который временами сменялся мокрым снегом, и вследствие этого — гигантские лужи и подтопления. За сутки выпало около 60% месячной нормы осадков. Улицы были затоплены настолько, что ни у пешеходов, ни даже у автомобилистов не было никакой возможности двигаться.

#потоп#едемнаработу#жесть# Публикация от Инна (@innochek2009) Фев 16 2016 в 12:12 PST

Очень тёплый январь 2014

Новый год — 2014 не удалось провести так, как его традиционно отмечают у нас в стране. На смену снеговикам пришли "грязевики", а фейерверки приходилось втыкать в размякшую почву. Почти весь январь температура в Московском регионе не опускалась ниже пяти градусов. Это произошло потому, что арктический циклон переместился в сторону США, которые в это время погибали от холода.

Очень тёплый декабрь 2015

Та же совсем неновогодняя погода царила в Москве в конце 2015 года. Из-за плюсовой температуры таяли ледяные горки, катки были закрыты, а вместо пушистых сугробов москвичи и гости столицы шагали по грязным лужам.