Обещать — значит жениться! Парень сдержал слово, данное подруге в детском саду

Мэтт Гродски и Лаура Шелл дружили с самого детства, но, видимо, уже тогда у Мэтта были серьёзные намерения на свою подругу. Своё обещание жениться на ней он сдержал.

Мэтт и Лаура познакомились в детском саду. Дети постоянно находились вместе. Однако пути их разошлись, когда пришла пора поступать в школу. Но перед этим Мэтт пообещал, что женится на своей подруге через 20 лет.

Из-за нехватки времени, вызванной плотным графиком в школе, дети перестали видеться и общаться. Около семи лет они жили, практически ничего не зная друг о друге. По словам Мэтта, их родители обменивались фотокарточками на Рождество — это был единственный способ увидеть лица друг друга.

У меня остались приятные воспоминания о том, как мы играли в прятки, играли друг с другом на детской площадке и баловались перед обеденным сном в саду. Я был влюблён в Лауру в детстве и до сих пор её люблю Мэтт Гродски

После долгой разлуки молодые люди встретились снова благодаря общему другу. Через две недели после этого они стали парой. По словам Мэтта, они пережили отношения на расстоянии, поскольку колледжи, в которых они учились, находились в разных штатах.

После окончания учёбы он решил сдержать своё обещание, данное в детском саду своей подруге. Мэтт предложил руку и сердце Лауре. И он сделал это очень оригинальным способом — именно на том месте, где ребята познакомились.