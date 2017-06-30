"Чемпион по пряткам" не смог скрыться от полицейских под кроватью

Полицейские из Йоркшира, которые пришли арестовать преступника, вдоволь посмеялись, увидев, как он пытается от них спрятаться. Прежде чем надеть на него наручники, они сделали фото "чемпиона мира по пряткам", которое тут же стало вирусным.

Фотографию горе-маскировщика полицейские из Йоркшира выложили у себя на странице в "Фейсбуке" с подписью "мужчина из Колдердейла, разыскиваемый полицией, решил спрятаться этим утром, когда полиция прибыла в его дом с обыском. Возможно, вы удивитесь, но мы его нашли, но нескоро он получит свою награду за победу в чемпионате по пряткам".

Этот обыск был обычным мероприятием, которые проводят полицейские. Мужчину подозревали в нескольких кражах со взломом, и сейчас его ждёт судебное разбирательство, от которого у него так же не получится спрятаться.