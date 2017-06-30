"Чемпион по пряткам" не смог скрыться от полицейских под кроватью

Фотографию горе-маскировщика полицейские из Йоркшира выложили у себя на странице в "Фейсбуке" с подписью "мужчина из Колдердейла, разыскиваемый полицией, решил спрятаться этим утром, когда полиция прибыла в его дом с обыском. Возможно, вы удивитесь, но мы его нашли, но нескоро он получит свою награду за победу в чемпионате по пряткам".
Этот обыск был обычным мероприятием, которые проводят полицейские. Мужчину подозревали в нескольких кражах со взломом, и сейчас его ждёт судебное разбирательство, от которого у него так же не получится спрятаться.
- Популярные
- По времени