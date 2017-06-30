Продвинутая обезьянка отняла у смотрителя телефон, и вот что из этого получилось

Щекастая хулиганка весьма удивила смотрителей Бирмингемского зоопарка, когда перебралась через забор, отняла телефон у одного из сотрудников и сделала угрюмое селфи.

На снимке изображён трёхгодовалый капуцин по имени Ромэни, который стоит на задних лапках и мрачно смотрит прямо в фронтальную камеру телефона. Это фото было сделано в субботу, когда Ребекка Линартс, одна из сотрудниц зоопарка, решила сфотографировать милую обезьянку на телефон.

Увидев снимок, сотрудники немало удивились его умению пользоваться мобильными телефонами. После этого Ромэни стал местной знаменитостью. Смотрители говорят, что он, как и многие капуцины, очень озорной и по повадкам похож на человека. Кроме того, малыш очень смышлёный — он может использовать палочки, чтобы добыть молоко из кокоса, а также самовлюблённый, поскольку нравится себе на экране мобильного телефона.