Продвинутая обезьянка отняла у смотрителя телефон, и вот что из этого получилось

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Продвинутая обезьянка отняла у смотрителя телефон, и вот что из этого получилось

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Фото © Birmingham Zoo

Щекастая хулиганка весьма удивила смотрителей Бирмингемского зоопарка, когда перебралась через забор, отняла телефон у одного из сотрудников и сделала угрюмое селфи.

На снимке изображён трёхгодовалый капуцин по имени Ромэни, который стоит на задних лапках и мрачно смотрит прямо в фронтальную камеру телефона. Это фото было сделано в субботу, когда Ребекка Линартс, одна из сотрудниц зоопарка, решила сфотографировать милую обезьянку на телефон.

<p>Фото © Birmingham Zoo</p>

Увидев снимок, сотрудники немало удивились его умению пользоваться мобильными телефонами. После этого Ромэни стал местной знаменитостью. Смотрители говорят, что он, как и многие капуцины, очень озорной и по повадкам похож на человека. Кроме того, малыш очень смышлёный — он может использовать палочки, чтобы добыть молоко из кокоса, а также самовлюблённый, поскольку нравится себе на экране мобильного телефона.

Автор:
Юлия Зинченко
ЮЗ
Юлия Зинченко
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