Баскетболистка из России решила стать самой высокой моделью в мире

Жительница Пензы 29-летняя Екатерина Лисина признана самой высокой девушкой в России. Её рост составляет 205,74 см. Она закончила карьеру баскетболистки и теперь намерена установить новый мировой рекорд — стать самой высокой моделью.

Екатерина Лисина является самой высокой девушкой в России. Её рост составляет 205,74 см.

Ещё при рождении девочки родители Екатерины заметили, что её рост гораздо выше нормы. В 16 лет перед ней встал выбор: стать моделью или спортсменкой. Девушка сделала выбор в пользу баскетбола.

Я хотела стать моделью с 16 лет, но к тому времени я уже вовсю играла в баскетбол. Конечно, выбор я сделала в пользу баскетбола, потому что к нему у меня был талант Екатерина Лисина

Стоит отметить, что Екатерина преуспела в спортивной карьере. На Олимпийских играх в Пекине в 2008 году сборная России по баскетболу (женщины) заняла третье место.

Но, как известно, спортсменом вечно ты не будешь. И несколько лет назад олимпийская чемпионка приняла решение завершить спортивную карьеру и исполнить свою детскую мечту стать моделью.

Даже уйдя из большого спорта, она продолжала привлекать к себе внимание — она уже получила титул самой высокой женщины в России и теперь борется за звание самой высокой модели. Она хочет попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

Теперь моя цель — побить предыдущий мировой рекорд Амазон Ив и стать самой высокой моделью в мире, поскольку конкурентка немного ниже меня Екатерина Лисина

Несмотря на то что походы в магазин за вещами и обувью очень проблематичны, поскольку трудно найти что-то подходящее под столь высокий рост, девушка не комплексует, а, наоборот, восхищается своей внешностью.

Если бы у меня была возможность добавить примерно четыре или пять сантиметров к моему росту, я бы, конечно, согласилась на это Екатерина Лисина

Отметим, что, несмотря на холостяцкое семейное положение, Екатерина воспитывает шестилетнего сына, который очень гордится своей мамой.