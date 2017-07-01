Супруги, прожившие в браке 65 лет, ушли из жизни с разницей в 24 часа

Хильда и Рой познакомились в 1951 году, когда работали кондукторами в лондонских автобусах. Через год пара поженилась, а в течение десяти лет произвела на свет трёх детей. К сожалению, в последние годы жизни здоровье Хильды резко ухудшилось — у неё началась старческая деменция. Рой изо всех сил старался помогать супруге, но и его организм стал сдавать.
Последний год жизни супруги провели в доме престарелых. Несмотря на деменцию, Хильда понимала, что её муж постепенно угасает. И когда состояние Роя стало критическим, женщина отказалась от еды и воды. В результате 85-летняя Хильда умерла 18 июня, в 89-летний Рой — на следующий день, не пережив супругу и на сутки.
Мы чувствовали, что, как только папа уйдёт, мама не выживет. Но она чувствовала, что должна уйти до него. Я думаю, она понимала, что происходит
Линн, дочь Хильды и Роя
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