Супруги, прожившие в браке 65 лет, ушли из жизни с разницей в 24 часа

Англичане Хильда и Рой Мосс поженились в 1952 году и прожили вместе долгую и счастливую жизнь. Когда Хильда узнала, что Рой находится при смерти, она отказалась от воды и умерла на сутки раньше любимого супруга. Их дочь Линн говорит, что родители просто не смогли бы жить друг без друга.

Публикация от @nebesnyphoenix Июн 30 2017 в 8:04 PDT

Хильда и Рой познакомились в 1951 году, когда работали кондукторами в лондонских автобусах. Через год пара поженилась, а в течение десяти лет произвела на свет трёх детей. К сожалению, в последние годы жизни здоровье Хильды резко ухудшилось — у неё началась старческая деменция. Рой изо всех сил старался помогать супруге, но и его организм стал сдавать.

Публикация от @nebesnyphoenix Июн 30 2017 в 8:04 PDT

Последний год жизни супруги провели в доме престарелых. Несмотря на деменцию, Хильда понимала, что её муж постепенно угасает. И когда состояние Роя стало критическим, женщина отказалась от еды и воды. В результате 85-летняя Хильда умерла 18 июня, в 89-летний Рой — на следующий день, не пережив супругу и на сутки.