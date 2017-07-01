Бездомный парень придумал приложение по поиску ночлежек, заработав $115 тыс.

Уволившись со своей работы, Престон Фан решил улететь в Сан-Франциско из родного Сиэтла в надежде получить там должность в одной из крупнейших технологических компаний. Однако у мужчины было очень мало денег на счету, а родственников в городе не было, поэтому он вынужден был спать в ночлежках для бездомных.
Он некоторое время подрабатывал охранником, а параллельно ходил на курсы кодирования. Очень часто он не мог найти кровать в приютах, поэтому у него появилась идея касательно того, как упростить этот процесс.
Я разработал приложение, с помощью которого можно бронировать кровати в ночлежках и строить маршрут до них
Престон Фан
Местный координационный центр для бездомных, которому Фан рассказал о своей затее, отверг эту идею. Но это его не остановило. Во время одного из занятий по кодированию он встретился с представителями компании Linkedin. Престон рассказал им о своей идее и в ответ услышал предложение о должности в компании с корпоративным жильём и окладом в 115 тысяч долларов в год.
Престон Фан работает в компании с апреля, но до сих пор лелеет надежду продолжить работу над своим первым детищем — приложением для бездомных. По его мнению, это очень помогло бы бездомным, несмотря на то, что мэрия отмела эту идею. Уверенность Фана в своей правоте поражает: неужели он уверен, что у каждого бездомного есть смартфон, на который он может установить его приложение?
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