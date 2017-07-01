Бездомный парень придумал приложение по поиску ночлежек, заработав $115 тыс.

Бездомный мужчина устроился на работу, на которой он сумел заработать шестизначную сумму денег. Такое небывалое богатство ему принесла разработка специального мобильного приложения для бездомных.

Уволившись со своей работы, Престон Фан решил улететь в Сан-Франциско из родного Сиэтла в надежде получить там должность в одной из крупнейших технологических компаний. Однако у мужчины было очень мало денег на счету, а родственников в городе не было, поэтому он вынужден был спать в ночлежках для бездомных.

Он некоторое время подрабатывал охранником, а параллельно ходил на курсы кодирования. Очень часто он не мог найти кровать в приютах, поэтому у него появилась идея касательно того, как упростить этот процесс.

Я разработал приложение, с помощью которого можно бронировать кровати в ночлежках и строить маршрут до них Престон Фан

Местный координационный центр для бездомных, которому Фан рассказал о своей затее, отверг эту идею. Но это его не остановило. Во время одного из занятий по кодированию он встретился с представителями компании Linkedin. Престон рассказал им о своей идее и в ответ услышал предложение о должности в компании с корпоративным жильём и окладом в 115 тысяч долларов в год.

Престон Фан работает в компании с апреля, но до сих пор лелеет надежду продолжить работу над своим первым детищем — приложением для бездомных. По его мнению, это очень помогло бы бездомным, несмотря на то, что мэрия отмела эту идею. Уверенность Фана в своей правоте поражает: неужели он уверен, что у каждого бездомного есть смартфон, на который он может установить его приложение?